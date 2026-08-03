В Пятигорске мигрант планировал устроить теракт, в Нижегородской области мигрантка надругалась над флагом РФ

ФСБ сообщила о задержании гражданина одной из стран Средней Азии, который по заданию сирийских террористов планировал совершить подрыв у здания прокуратуры Пятигорска, а затем выехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации.





Прикубанский районный суд Краснодара признал виновными Шухрата Мирзоева, Бахрулло Мудабирова и Юрия Гусарука в организации незаконного пребывания более 650 иностранных граждан в РФ. Преступную группу организовал Мирзоев в январе 2024 года. У него имелись постоянные связи с иностранными гражданами. Он нашел 653 человека, которым нужно было продлить срок пребывания на территории РФ. Для этого члены группы организовали заключение с иностранцами фиктивных трудовых договоров. С каждого иностранца были получены суммы от 15 до 30 тыс. рублей. Фиктивные уведомления предоставлялись в отдел по вопросам трудовой миграции УВМ ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В Нижегородской области в ходе рейда обнаружили гражданку Узбекистана, которая использовала флаг РФ как коврик у входной двери. Она будет выслана в Узбекистан.