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ВСУ атакуют российские регионы, 11 погибших, 80 раненых в Геленджике, Крыму, Белгородской, Брянской, Владимирской, Запорожской областях, ДНР

Семь человек, в том числе трое детей, погибли в результате падения БПЛА ВСУ на пляж в селе Архипо-Осиповка возле Геленджика. 46 человек ранены, девять раненых, в том числе трое детей, в тяжёлом состоянии
Четыре человека погибли и двое ранены в результате ночной украинской атаки на Крым.
В Белгородской области тяжело ранен мирный житель в Бочковке, ранены мужчина и женщина в Новой Нелидовке, ранен мужчина при атаке дрона на автомобиль на участке автодороги Таврово - Шагаровка, с двух до семи выросло число раненых второго августа в Короче, в Белгороде пожар в здании соцобъекта и на складах. В Бессоновке ранена женщина, в Волчьей Александровке ранены трое мужчин.
В Брянской области в результате атак беспилотников ВСУ в Климовском районе ранены три местных жителя, двое мужчин ранены в Навлинском районе, в Трубчевском районе ранения получили двое мужчин и женщина. 
Четыре человека ранены при атаке ВСУ на склад "Вайлдберриз" в Собинском районе Владимирской области.
Шесть человек подорвались на минах, сброшенных с дронов в Энергодаре, в том числе четыре сотрудника Запорожской АЭС - представители отдела пожарной безопасности, ведомственной охраны и транспортного цеха, двое из них в тяжёлом состоянии
Ранен мужчина 1965 г.р. при атаке беспилотника в районе села Красная Поляна в ДНР.
В Алёшках повреждены магазин, дом культуры, административное здание, хирургическое отделение алёшкинской ЦРБ, газораспределительная станция, электроподстанция.
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