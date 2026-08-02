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На Землю падает всё больше космического мусора

На Землю падает всё больше космического мусора, что является побочным эффектом гонки между странами за господство в космосе, пишет "Нью-Йорк Таймс". В прошлом году Космические силы США опубликовали предупреждения о почти 820 космических аппаратах, входящих в атмосферу Земли, тогда как десять лет назад правительство США выпустило предупреждения о 110 таких объектах.

«Возвращения [частей ракет и спутников] в атмосферу происходят каждый день», — сказал Мариуш Слонина, руководитель операций по обеспечению осведомлённости о космической обстановке в Польском космическом агентстве. Он добавил, что огромные объекты весом в тонну и более прибывают примерно раз в неделю.

Большая часть космического мусора сгорает в атмосфере или падает в Тихий океан, но когда этого не происходит, он падает на Землю непредсказуемо. Это могут быть части ракет — в прошлом году их было запущено 300 единиц - или вышедшие из строя космические спутники, которых на орбите более 16 тысяч единиц.

 

 

 

Например, компания Илона Маска SpaceX, у которой на орбите находится более 10 тысяч спутников, подала заявку на запуск ещё миллиона, а китайские «мегагруппировки» должны насчитывать сотни тысяч спутников.

На данный момент в США вопрос по поводу космического мусора никак не регулируется. Федеральное управление гражданской авиации (FAA), которое контролирует запуски, предложило правило регулирования утилизации орбитального мусора, но отозвало его после протестов космической отрасли. 


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