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Из Сеуты выдворено больше мигрантов, чем прибыло за последние дни

30-31 июля десятки тысяч мигрантов смогли добраться до испанской Сеуты на северном побережье Африки. Причиной могло послужить решение Верховного суда Испании, запретившего ускоренную высылку мигрантов, перехваченных в море при попытке пересечь границу. В результате в город прибыли до 60 тысяч мигрантов, и не менее 67 человек погибли, пытаясь достигнуть Сеуты вплавь. Жизнь в городе оказалась парализована, не работали магазины. Однако агентство EFE со ссылкой на силовиков сообщает, что за последние 30 часов около 69,5 тыс. мигрантов вернулись в Марокко. Эта цифра может включать тех, кто прибыл в населенный пункт еще до массового наплыва нелегалов, но также и тех, кто, будучи выдворен, снова возвращается в город. 
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