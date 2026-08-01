Из Сеуты выдворено больше мигрантов, чем прибыло за последние дни

гентство EFE со ссылкой на силовиков сообщает , что за последние 30 часов около 69,5 тыс. мигрантов вернулись в Марокко. Эта цифра может включать тех, кто прибыл в населенный пункт еще до массового наплыва нелегалов, но также и тех, кто, будучи выдворен, снова возвращается в город.

30-31 июля десятки тысяч мигрантов смогли добраться до испанской Сеуты на северном побережье Африки. Причиной могло послужить решение Верховного суда Испании, запретившего ускоренную высылку мигрантов, перехваченных в море при попытке пересечь границу. В результате в город прибыли до 60 тысяч мигрантов, и не менее 67 человек погибли, пытаясь достигнуть Сеуты вплавь. Жизнь в городе оказалась парализована, не работали магазины. Однако а