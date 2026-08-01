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Состояние некоторых российских миллиардеров уменьшилось, но далеко не всех

Состояние богатейших бизнесменов России с начала 2026 года сократилось на $5,02 млрд, следует из опубликованного агентством "Блумберг" "Индекса миллиардеров".

Наибольшее снижение состояния среди российских участников рейтинга зафиксировано у Михаила Прохорова - на $5,66 млрд, до $10,9 млрд. Состояние основателя "Телеграма" Павла Дурова (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сократилось на $1,86 млрд, до $12,5 млрд, президента "Норникеля" Владимира Потанина - на $3,44 млрд, до $23 млрд, председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина - на $1,16 млрд, до $22,6 млрд, основателя "Лукойла" Вагита Алекперова - на $1,41 млрд, до $21,2 млрд.

Напротив, у основателя "Северстали" Алексея Мордашова капитал вырос на $1,79 млрд, до $28,1 млрд. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон прибавил $1,48 млрд, до $25,2 млрд. В выигрыше основатель "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (+$1,18 млрд, до $20,1 млрд), Геннадий Тимченко (+$1,15 млрд, до $15,4 млрд), основатель УГМК Искандер Махмудов (+$700 млн, до $8,58 млрд), Виктор Вексельберг (+$3,57 млрд, до $10,6 млрд), Татьяна Ким (+$418 млн, до $8,3 млрд), Сулейман Керимов (+$358 млн, до $10,8 млрд), Дмитрий Рыболовлев (+$247 млн, до $10 млрд) и Михаил Фридман (+$162 млн, до $10,2 млрд).

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