ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и десятки раненых в Севастополе, Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской обл., ДНР, на Кубани

Шестидесятилетняя женщина погибла
, ещё одна женщина и мужчина ранены из-за ночной атаки ВСУ на Севастополь, сгорели два частных дома.
В Запорожской области ВСУ атаковали автобус с рабочими Днепрорудненского железнодорожного комбината, один человек погиб
, двенадцать ранены, двое из них - крайне тяжело. В Энергодаре дроны ВСУ атаковали пятиэтажный дом, возник пожар, погибла
женщина 1952 г.р. Скончался
мирный житель, тяжело раненый в Каменско-Днепровском муниципальном округе. В Каменке-Днепровской, Великой Знаменке, Благовещенке, Новоднепровке, Нововодяном продолжаются
удары ВСУ по жилой и общественной инфраструктуре.
В Шебекине Белгородской области трое мужчин ранены из-за удара дрона ВСУ по предприятию, двое из них в тяжёлом состоянии
. Ранен
мирный житель при атаке дрона на автомобиль в селе Головчино. Ранены
женщина в Новой Нелидовке и мужчина в Луговке. Затем стало известно о ещё четверых раненых
- двух мужчинах и двух женщинах.
Четыре сотрудника скорой медицинской помощи и ещё один мирный житель ранены
при атаке украинцев на Горловку. Затем ранена
женщина в Калининском районе Горловки. В Волновахском округе ранен
сотрудник МЧС.
Три человека ранены
при атаке ВСУ на пассажирскую маршрутку в посёлке Погар Брянской области.
Ранен
мирный житель в Приморско-Ахтарске Краснодарского края, повреждены два многоквартирных и 11 частных домов. В 130 морских милях от Новороссийска украинцами атакован теплоход "Янина", теплоход затонул
, экипаж спасён прежде всего усилиями судна Delphinus во главе с капитаном - гражданином Египта.
Ранен
мирный житель в селе Козыревка Большесолдатского района Курской области.