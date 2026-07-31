По данным Mash, Минобороны покупало китайские дроны с наценкой 566,6%

По данным телеграм-канала Mash, задержанные топ-менеджеры ГК "Эфко" продавали Минобороны РФ китайские дроны с наценкой 566,6%. В рамках госконтракта компания поставила тысячу дронов Vampire стоимостью восемь миллионов рублей за единицу. При этом в документах они проходили как продукция отечественного производства, хотя в реальности таковыми не являлись.

Собеседник Mash рассказал, что ключевые комплектующие — пульты управления, которые в России практически не производятся, — закупались в Китае по цене от 50 тысяч до 70 тысяч рублей. Сам дрон стоил около 1,2 миллиона рублей. «ЭФКО» добавляла российский обвес и реализовывала готовое изделие с наценкой 566,6 процента, доводя маржу до примерно 85 процентов. Схема действовала несколько лет. По подозрению в причастности к данной схеме задержана также замглавы управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга РФ Алла Половченя.