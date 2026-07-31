РФ будет поставлять в Киргизию 100 тысяч тонн ГСМ каждый месяц до конца 2026 года

Киргизия и РФ договорились о ежемесячных поставках в республику российских горюче‑смазочных материалов в объёме 100 тыс. тонн. Договоренности будут действовать до конца 2026 года. Россия будет экспортировать ГСМ в Киргизию по биржевым ценам. На долю РФ приходится около 90-95% поставок бензина, дизельного топлива и авиакеросина в республику. По межправительственному соглашению, РФ ежегодно должна поставлять в Киргизию 1,2 млн тыс. тонн ГСМ.

Одновременно правительство РФ ввело запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января 2027 года, хотя "с 1 сентября ограничения не будут распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, вывозимые с территории России непосредственными производителями". На вывоз топлива на основании решений правительства запрет также не распространяется.