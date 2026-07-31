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"Антропик" заинтересовалась, не совершают ли её ИИ-модели неподконтрольные действия, и выяснила, что они это делают

После того, как выяснилось, что две модели OpenAI вышли из-под контроля и взломали, как минимум, пять ресурсов, компания "Антропик" решила провести "масштабный ретроспективный анализ" собственных моделей и выяснила, что они тоже незаметно взламывали сторонние ресурсы. «Несанкционированный доступ к реальным системам трёх разных организаций» осуществили три модели Anthropic: Opus 4.7, Mythos 5 и некая внутренняя исследовательская модель. В рамках тестирования предполагалось, что симуляция проводилась в условиях без доступа к интернету, но «по недоразумению между нами и нашим партнёром это оказалось не так, и доступ к интернету присутствовал». "Антропик" призвала другие лаборатории "провести аналогичные оценки".
OpenAI, Anthropic, Google и другие ведущие разработчики искусственного интеллекта подписали совместное обращение к правительству США с призывом разработать механизмы контроля темпов развития передовых ИИ-систем. Авторы заявления указывают на реальную угрозу того, что способность ИИ к самостоятельному исследованию приведёт к неконтролируемому ускорению прогресса, опережающему возможности человечества по обеспечению безопасности таких систем. При этом самостоятельно разработчики не могут замедлить свои исследования, ибо у них - конкуренция, и они себя не контролируют. Предлагается создать некие международные инструменты контроля - которые, очевидно, правительство США тоже не может создать самостоятельно. 
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