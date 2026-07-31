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В России хотят бороться с псевдолокализацией радиоэлектроники

Торгово-промышленная палата (ТПП РФ) направила в Министерство промышленности и торговли предложения по ужесточению контроля за происхождением российской радиоэлектронной продукции. Этот шаг направлен на борьбу с псевдолокализацией отечественной продукции, то есть случаями, когда производители выдают иностранные устройства за отечественные.

ТПП предлагает «увязать налоговые льготы с подтверждением использования отечественной электронной компонентной базы». Также может быть введена административная и уголовная ответственность за нарушение требований национального режима закупок. В дополнение к этому ТПП предлагает создать единые методики приёмки продукции заказчиками. 

В настоящее время в реестре Минпромторга около 20 тыс. позиций на локализацию, в том числе печатные платы, процессоры, системы хранения данных и др. По оценке ведомства, объём рынка в прошлом году составил 4 трлн рублей. Доля отечественных производителей на нём выросла с 12–12,5 % в 2020 году до 62% в 2025 году.

 

 

 

Однако в письме ТПП сказано, что компании продолжают использовать иностранные компоненты вместо отечественных уже после внесения продукции в реестр Минпромторга, а у самих заказчиков «нет эффективных механизмов входного контроля и проверки фактического состава продукции». 

Вице-президент GS Group Сергей Долгопольский сообщил, что количество псевдолокализованной продукции велико, и большая её часть - в серой зоне, поскольку для включения в реестр производитель представляет образцы на базе отечественных комплектующих, а при массовом производстве использует иностранную компонентную базу.


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