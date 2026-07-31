ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и десятки раненых в Волгограде, Белгородской, Ростовской, Брянской, Херсонской обл., ДНР, ЛНР

Женщина погибла
, ещё восемь человек ранены в результате атаки украинских БПЛА на Тракторозаводской район Волгограда. Разрушен многоквартирный дом, повреждено остекление ещё восьми. Пожар на предприятии ТЭК. Пожар
на складе DNS. Пожар
на складе "Вайлдберриз".
В посёлке Борисовка Белгородской области украинским ракетным снарядом поражён частный дом, погибла
женщина, крайне тяжело ранен её муж, ранена ещё одна женщина.
В Ростовской области из-за атаки БПЛА частично разрушен многоквартирный дом в городе Гуково, ранена
женщина. В хуторе Рогожкино обломки БПЛА упали на частный дом, ранен
ребёнок.
Беспилотник ВСУ атаковал жилой дом в Климовском районе Брянской области, ранен
местный житель.
В ДНР на трассе Донецк - Мариуполь БПЛА атаковал легковой автомобиль, ранены
двое мужчин. На дороге Мангуш — Урзуф ранен ещё один житель. В Горловке в результате удара БПЛА ранен
мальчик 2019 г.р.
В Алёшках Херсонской области украинскими атаками ранены
женщины 1953 и 1958 г.р. и мужчина 1954 г.р.
В ЛНР атаками БПЛА ранены
водитель коммунального предприятия и ещё один мирный житель.