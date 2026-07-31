Десятки тысяч мигрантов штурмуют Сеуту

Правительство Испании решило задействовать подразделения сухопутных войск в испанском автономном городе Сеута, расположенном на северном побережье Африки в Марокко. Такие меры приняли после того, как в город за последнюю неделю по морю прибыло около полутора тысяч мигрантов. Мигранты прорываются в Сеуту несколькими путями. Одни карабкаются через ограждения, другие делают подкопы под заграждениями, третьи плывут вдоль побережья, пытаясь преодолеть морской участок границы. Десятки человек уже утонули. Около 800 человек разбили лагерь в окрестностях временного центра содержания иммигрантов в Сеуте. Внутри центра уже размещено более 700 мигрантов. Мигранты добирались до города по воде, а очередь на границе испанского анклава растянулась на 5 км. По данным "Эль Мундо", более 20 тысяч мигрантов уже пересекли сухопутную границу Сеуты, не встретив сопротивления со стороны марокканских сил безопасности. По другим данным, их число может достигать сорока тысяч. Видео штурма границы мигрантами.

Итальянское правительство рассматривает возможность приостановления действия Шенгенского соглашения о свободном передвижении с Испанией из-за миграционного кризиса в Сеуте.

В меньшем масштабе кризис разворачивается сейчас в другом испанском анклаве в Марокко - Мелилье. В Мелилью смогли проникнуть около четырёхсот человек. Единственный погранпереход Бени-Энзар закрыт, на границе слышны выстрелы, идут столкновения молодых мигрантов с силовиками. В ход идут слезоточивый газ и водомёты. В Сеуту могли прорваться уже около 49 тысяч мигрантов, при том что численность населения Сеуты составляет 83 тысячи человек.

События происходят после недавнего решения Верховного суда Испании,

, которых перехватывают в море при попытке доплыть до анклавов.