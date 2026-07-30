Павел Дуров внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров считает

, что оплата подписки и покупка подарков в Телеграме не будут считаться финансированием терроризма. «Переводы Дурову лично — финансирование терроризма. Никакого решения в отношении социальных сетей, насколько я понимаю, принято не было. Это абсолютно разные вещи в правовом смысле», — сказал Фёдоров.