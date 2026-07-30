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Павел Дуров внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Основатель Телеграма Павел Дуров внесён Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают их обслуживание.
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров считает, что оплата подписки и покупка подарков в Телеграме не будут считаться финансированием терроризма. «Переводы Дурову лично — финансирование терроризма. Никакого решения в отношении социальных сетей, насколько я понимаю, принято не было. Это абсолютно разные вещи в правовом смысле», — сказал Фёдоров.
В то же время юрист Юрий Капштык считает, что, поскольку все санкции введены в отношении Дурова из-за деятельности Телеграма, проводить оплату через этот мессенджер теперь не стоит. «Неоднократно ему выдавались предписания об устранении нарушений законодательства. В том числе это выглядит и как закрытые чаты, и как оплата с помощью Telegram. На сегодня они будут расцениваться именно как содействие терроризму. Поэтому делать это на сегодня не стоит. В данный момент, если есть какие-либо платежи, которые нужно делать, стоит прежде задуматься, необходимо ли это и по каким основаниям, по каким причинам», — сказал Капштык.
Сходное мнение высказал адвокат Александр Добровинский: "Читать новостные каналы и писать комментарии не запрещается, но относительно переводов денег, сначала подумайте, что вы делаете и зачем. А потом подумайте ещё три раза". 
Но заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Дмитрий Липин считает, что к оплате сервисов это не относится: "Само по себе включение Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга не означает автоматического запрета для российских пользователей на оплату сервисов Telegram. Действующее законодательство предусматривает ограничения прежде всего в отношении самого лица, включенного в перечень". 

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