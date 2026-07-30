В Москве задержана высокопоставленная чиновница Минпромторга
- 30.07.2026, 14:50,
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В Москве задержана замглавы управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга РФ Алла Половченя, возбуждено уголовное дело о растрате в особо крупном размере
. Предположительно, Половченя, а также двое топ-менеджеров группы компаний "Эфко" подозреваются в нарушении реализации проекта по созданию БПЛА-систем «Транспорт будущего»: они закупали дроны в Китае и выдавали их за собственные разработки. По первичным оценкам, ущерб может достигать миллиардов рублей. Следственные действия проходили в Белгородской и Воронежской областях.
Также в Москве задержан заместитель генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром энергохолдинг» Игорь Моисеенко, его задержание связывают с расследованием по факту особо крупной взятки в размере 50 миллионов рублей.