В Москве задержана высокопоставленная чиновница Минпромторга

Половченя, а также двое топ-менеджеров группы компаний "Эфко" подозреваются в нарушении р

они закупали дроны в Китае

и выдавали их за собственные разработки.

По первичным оценкам, ущерб может достигать миллиардов рублей. Следственные действия проходили в Белгородской и Воронежской областях.

В Москве задержана замглавы управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга РФ Алла Половченя, возбуждено уголовное дело о растрате в особо крупном размере . Предположительно,





Также в Москве задержан заместитель генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром энергохолдинг» Игорь Моисеенко, его задержание связывают с расследованием по факту особо крупной взятки в размере 50 миллионов рублей.