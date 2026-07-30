48% россиян не чувствуют себя защищёнными в интернете

48% опрошенных россиян не чувствуют себя защищёнными в интернете. 55% отметили, что за последние пять лет стали меньше доверять людям в сети. П

очти каждый пятый россиянин (19%) лично сталкивался с онлайн-преследованием или знает о подобных случаях среди родственников и знакомых.

При этом только 23% опрошенных проверяли настройки конфиденциальности аккаунтов в течение последнего месяца, еще 23% делали это в течение года, 10% - более года назад, а 44% признались, что никогда не меняли эти настройки. По данным исследования, самой серьезной угрозой при взломе аккаунта россияне считают потерю доступа к своим профилям - такой вариант выбрали 41% респондентов. Еще 31% опасаются потери денежных средств, 23% - отправки сообщений от их имени.