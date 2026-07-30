Норвежский специалист по анализу данных Хокон Молёй рассказал о проблеме, которую обнаружил в офисном помощнике с искусственным интеллектом Microsoft Copilot. В текстовом документе можно разместить скрытый запрос, выполняя который ИИ изменяет данные в этом документе и воспроизводит его с новыми файлами. Принцип работы данного ИИ-червя эксперт продемонстрировал на примере сотрудника, готовящего финансовый отчёт для своей компании. Он загружает с доверенного сайта материалы анализа рынка, чтобы подготовить документ с помощью Copilot, но не знает, что источник скомпрометирован, и скачанный файл содержит вредоносные инструкции. Из-за них Copilot изменяет цифры в отчёте и копирует инструкции в новый файл. Если другой сотрудник возьмёт подготовленный таким образом отчёт за образец для своей работы, весь процесс начнётся заново, и по мере распространения отследить источник становится всё сложнее. Хотя Молёй уведомил "Майкрософт" о проблеме ещё в марте нынешнего года, надёжной защиты от уязвимости так и не появилось
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