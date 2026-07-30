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48% россиян не чувствуют себя защищёнными в интернете

 
Результаты совместного исследования онлайн-кинотеатра Okko и медиахолдинга Rambler&Co свидетельствуют, что 48% опрошенных россиян не чувствуют себя защищёнными в интернете. 55% отметили, что за последние пять лет стали меньше доверять людям в сети. Почти каждый пятый россиянин (19%) лично сталкивался с онлайн-преследованием или знает о подобных случаях среди родственников и знакомых. При этом только 23% опрошенных проверяли настройки конфиденциальности аккаунтов в течение последнего месяца, еще 23% делали это в течение года, 10% - более года назад, а 44% признались, что никогда не меняли эти настройки. По данным исследования, самой серьезной угрозой при взломе аккаунта россияне считают потерю доступа к своим профилям - такой вариант выбрали 41% респондентов. Еще 31% опасаются потери денежных средств, 23% - отправки сообщений от их имени.
 
В Windows 11 с обновлением добавлена программа, которая сканирует фотографии на компьютере. Утилита OneDrive Photos после установки начинает сканировать встроенное хранилище компьютера на предмет фотографий и видео. В том числе OneDrive Photos запрашивает разрешение на группировку фотографий по лицам людей на снимках. В "Майкрософте" уверяют, что третьи стороны не получают доступ к собранной информации, но по сути компания незаметно установила приложение, имеющее доступ к локальным папкам с фотографиями.
Норвежский специалист по анализу данных Хокон Молёй рассказал о проблеме, которую обнаружил в офисном помощнике с искусственным интеллектом Microsoft Copilot. В текстовом документе можно разместить скрытый запрос, выполняя который ИИ изменяет данные в этом документе и воспроизводит его с новыми файлами. Принцип работы данного ИИ-червя эксперт продемонстрировал на примере сотрудника, готовящего финансовый отчёт для своей компании. Он загружает с доверенного сайта материалы анализа рынка, чтобы подготовить документ с помощью Copilot, но не знает, что источник скомпрометирован, и скачанный файл содержит вредоносные инструкции. Из-за них Copilot изменяет цифры в отчёте и копирует инструкции в новый файл. Если другой сотрудник возьмёт подготовленный таким образом отчёт за образец для своей работы, весь процесс начнётся заново, и по мере распространения отследить источник становится всё сложнее. Хотя Молёй уведомил "Майкрософт" о проблеме ещё в марте нынешнего года, надёжной защиты от уязвимости так и не появилось.
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