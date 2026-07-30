В России снижается число РВП и ВНЖ, выдаваемых мигрантам

В России продолжило снижаться число разрешений на временное проживание и видов на жительство, выданных иностранцам, отметили в Совбезе РФ.

В Совбезе добавили, что, по данным на конец июня, численность иностранцев, имеющих указанные документы, составила 69,9 тыс. и 595,5 тыс. соответственно. В первом полугодии 2026 года в Россию въехали 4,8 млн иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, сократилось на 39,1%, в том числе тяжких и особо тяжких - на 50,8%. Об административном выдворении из страны было принято 99,4 тыс. решений, что показывает рост в 2,6 раза. На 68,2% выросло число решений о неразрешении въезда.

Из общего количества трудовых мигрантов, оформивших разрешения на работу, менее трети являются квалифицированными специалистами.