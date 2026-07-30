ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в ДНР, Пензенской, Запорожской областях

В посёлке Луганское, ДНР, при атаке ВСУ на автомобиль погиб
мужчина. На автодороге Луганск - Светлодарск при атаке на рейсовый автобус тяжело ранены
женщины 1992 и 1947 г.р., ранены женщины 1994, 1984, 1986, 1974, 1969 г.р., мужчины 1967, 1963 и 1957 г.р. В самом Светлодарске при атаке на автомобиль тяжело ранен мужчина 1973 г.р., ранена женщина 1990 г.р. В Центрально-Городском районе Горловки ранен мужчина 1958 г.р. В Волновахском муниципальном округе ранен мужчина 1976 г.р. В Горловке повреждены многоквартирный дом и АЗС.