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ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в ДНР, Пензенской, Запорожской областях

В посёлке Луганское, ДНР, при атаке ВСУ на автомобиль погиб мужчина. На автодороге Луганск - Светлодарск при атаке на рейсовый автобус тяжело ранены женщины 1992 и 1947 г.р., ранены женщины 1994, 1984, 1986, 1974, 1969 г.р., мужчины 1967, 1963 и 1957 г.р. В самом Светлодарске при атаке на автомобиль тяжело ранен мужчина 1973 г.р., ранена женщина 1990 г.р. В Центрально-Городском районе Горловки ранен мужчина 1958 г.р. В Волновахском муниципальном округе ранен мужчина 1976 г.р. В Горловке повреждены многоквартирный дом и АЗС.
В Пензенской области атакован склад "Вайлдберриз", ранен сотрудник.
В Запорожской области недалеко от посёлка Розовка атакована машина скорой помощи, ранен водитель.
Атакован склад "Вайлдберриз" в Сарапуле (Удмуртия), начался пожар.
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