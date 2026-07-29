Ушла Светлана Огнева, широко известная как Севетра

Ночью прошедшего дня безвременно скончалась от острого астматического приступа Светлана Викторовна Огнева, широко известная также как Севетра.

Севетра - одна из тех людей, которые вспоминается определённой части русскоязычного интернет-сообщества как "первый приходящий на ум специалист в определённой сфере".

Ветеринар, дистанционно и лично, зачастую бесплатно и в неурочное время консультировавшая тысячи, если не десятки тысяч владельцев котов, собак и других четвероногих друзей, оставила за собой добрую славу и множество благодарных людей и их питомцев.

Безотказный профессионал, посвятивший свою жизнь доброму делу.



Очень многие заплакали, узнав о её смерти.

Редакция АПН плачет вместе с ними.