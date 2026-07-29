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Ушла Светлана Огнева, широко известная как Севетра

Ночью прошедшего дня безвременно скончалась от острого астматического приступа Светлана Викторовна Огнева, широко известная также как Севетра.
 
Севетра - одна из тех людей, которые  вспоминается определённой части русскоязычного интернет-сообщества как "первый приходящий на ум специалист в определённой сфере".
 
Ветеринар, дистанционно и лично, зачастую бесплатно и в неурочное время консультировавшая тысячи, если не десятки тысяч владельцев котов, собак и других четвероногих друзей, оставила за собой добрую славу и множество благодарных людей и их питомцев.
Безотказный профессионал, посвятивший свою жизнь доброму делу.
 
Очень многие заплакали, узнав о её смерти.
Редакция АПН плачет вместе с ними.
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