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Американцы стали массово поддерживать полный запрет смартфонов для детей на весь школьный день

Число американцев, поддерживающих полный запрет смартфонов для школьников на весь школьный день, впервые превысило число тех, кто с этим не согласен. 48% американцев теперь хотят запрета смартфонов на весь учебный день, включая перемены, - в 2024 году таких было 36%. Противятся такому решению 43% американцев, два года назад их было 53%. Запрет пользоваться телефонами во время уроков поддерживают 77% американцев, это число также выросло за два года (с 68%). Среди молодёжи 18-29 лет 57% согласны с тем, что смартфоны должны быть запрещены на уроках, но лишь 28% согласны, что они должны быть запрещены в течение всего учебного дня.
 
Кроме того, американцы массово поддерживают поправки в конституцию США - ограничения по возрасту для выборных должностных лиц (79%) и судей Верховного суда (74%); 63% поддерживают избрание президента всеобщим голосованием, а не коллегией выборщиков, как это есть сейчас. 


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