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Прибыль сельхозпроизводителей в РФ снизилась, а прибыль производителей пищевых продуктов увеличилась

Доля прибыльных хозяйств в растениеводстве и животноводстве - в январе-мае 2026 года составила 71,5%, что на 8 п.п. меньше, чем годом ранее (79,5%), сообщил РосстатДоля убыточных выросла с 20,5% до 28,5%В рыболовстве и рыбоводстве доля прибыльных хозяйств снизилась до 61,5% с 64,2% годом ранее, убыточных - соответственно выросла с 35,8% до 38,5%.

Прибыль сельхозорганизаций в растениеводстве и животноводстве в январе-мае 2026 года составила 266,5 млрд рублей, что на 17,4% меньше, чем годом ранее, убыток вырос почти в 1,7 раза, до 77,7 млрд рублей. Сальдированный финансовый результат в этих отраслях составил 188,8 млрд рублей (на 31,5% меньше).

Прибыль рыболовства и рыбоводства снизилась на 18,8%, до 84,4 млрд рублей, убыток - на 36% до 12,7 млрд рублей. Сальдированный финансовый результат составил 71,7 млрд рублей (на 14,7% меньше).

Общая прибыль сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства в январе-мае составила 355,5 млрд рублей, что на 17,9% меньше, чем годом ранее, убыток - 93,9 млрд рублей (на 33% больше). Сальдированный финансовый результат снизился на 27,8% до 261,6 млрд рублей.

При этом прибыль производителей пищевых продуктов в январе-мае увеличилась на 16,3%, до 404,2 млрд рублей, убыток снизился на 29,4%, до 51,1 млрд рублей. Сальдированный результат вырос на 28,3%, до 353,1 млрд рублей.


 

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