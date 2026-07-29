Прибыль сельхозпроизводителей в РФ снизилась, а прибыль производителей пищевых продуктов увеличилась

Прибыль сельхозорганизаций в растениеводстве и животноводстве в январе-мае 2026 года составила 266,5 млрд рублей, что на 17,4% меньше, чем годом ранее, убыток вырос почти в 1,7 раза, до 77,7 млрд рублей. Сальдированный финансовый результат в этих отраслях составил 188,8 млрд рублей (на 31,5% меньше).
Прибыль рыболовства и рыбоводства снизилась на 18,8%, до 84,4 млрд рублей, убыток - на 36% до 12,7 млрд рублей. Сальдированный финансовый результат составил 71,7 млрд рублей (на 14,7% меньше).
Общая прибыль сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства в январе-мае составила 355,5 млрд рублей, что на 17,9% меньше, чем годом ранее, убыток - 93,9 млрд рублей (на 33% больше). Сальдированный финансовый результат снизился на 27,8% до 261,6 млрд рублей.
При этом прибыль производителей пищевых продуктов в январе-мае увеличилась на 16,3%, до 404,2 млрд рублей, убыток снизился на 29,4%, до 51,1 млрд рублей. Сальдированный результат вырос на 28,3%, до 353,1 млрд рублей.