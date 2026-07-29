Азербайджан доставил почти 40 тонн оборудования для восстановления критической инфраструктуры Украины. «Почти 40 тонн оборудования из Азербайджана доставлено в региональное железнодорожное отделение, чтобы помочь укрепить работу железнодорожников Украины и поддержать критическую инфраструктуру», - заявило Министерство энергетики Украины. Отмечается, что этот шаг позволяет удерживать энергетический сектор республики в рабочем состоянии.

Ранее в июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Кремль придерживается прагматичного подхода и не считает, что разногласия должны «отбрасывать тень» на двусторонние отношения между РФ и Азербайджаном.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал страны Прибалтики "главными боеголовками, которые натравливают на нас". Он также вспомнил, как их принимали в НАТО:

Когда в 2004 году я только занял министерский пост, они [Запад] стали втягивать Прибалтику в очередную волну расширения НАТО. Президент России Владимир Путин спросил у них: зачем они это делают, мы же договаривались. Нам ответили, что, дескать, Вы же понимаете, у них осталось от периода пребывания в составе Советского Союза такое ощущение, что они были оккупированы, подневольны, и у них этот страх по-прежнему остаётся, а мы их в НАТО и в Евросоюз возьмем, и они успокоятся.

В итоге это оказалось обманом.