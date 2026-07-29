Азербайджан доставил почти 40 тонн оборудования для восстановления критической инфраструктуры Украины. «Почти 40 тонн оборудования из Азербайджана доставлено в региональное железнодорожное отделение, чтобы помочь укрепить работу железнодорожников Украины и поддержать критическую инфраструктуру», - заявило Министерство энергетики Украины. Отмечается, что этот шаг позволяет удерживать энергетический сектор республики в рабочем состоянии.
Ранее в июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Кремль придерживается прагматичного подхода и не считает, что разногласия должны «отбрасывать тень» на двусторонние отношения между РФ и Азербайджаном.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал страны Прибалтики "главными боеголовками, которые натравливают на нас". Он также вспомнил, как их принимали в НАТО:
В итоге это оказалось обманом.