Павел Дуров обвиняется в содействии террористической деятельности и объявлен в международный розыск

Основатель Телеграма Павел Дуров обвиняется в содействии террористической деятельности и объявлен Российской Федерацией в международный розыск. ФСБ РФ заявляет, что администрация Телеграма не удаляет запрещённую информацию, размещенную в боте «Дайвинчик», веб-адрес которого внесён в Единый реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора из-за детской порнографии.

«Равно как не удалены многочисленные каналы, чаты и боты данного мессенджера, активно используемые украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации в РФ диверсионно-террористических актов, массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, а также многомиллиардный материальный ущерб», — сказано в сообщении ФСБ.

ФСБ заявила о раскрытии крупной вербовочной схемы, действующей через «Дайвинчик». По данным российского ведомства, в этом боте сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомятся с молодыми россиянами, а затем путем обмана и шантажа склоняют их к совершению вооружённых нападений и поджогов. Ежемесячная аудитория сервиса "Дайвинчик" превышает 15 миллионов пользователей, среди которых преобладают молодёжь и подростки.