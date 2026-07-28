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Как главная финансистка Казахстана довела страну до бунта, прикрывая «своих» банкиров

Пока простые казахстанцы отдают последнее ростовщикам, а пенсионеры от отчаяния взрывают петарды в отделениях банков, выпускница Гарварда Мадина Абылкасымова переживает за... доходы миллиардеров. О том, как бессменная хозяйка финансового рынка РК наводит свои порядки, орет на подчиненных и закрывает глаза на «мутные» схемы, сегодня судачат во всех банковских кулуарах.

Казахстан сотрясает нешуточный скандал. На государственном портале выкатили жесткую петицию с требованием моментально выгнать с должности председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадину Абылкасымову. Бунтуют все: от мелких лавочников до простых заемщиков. Причина банальна - регулятор заигрался в «крышевание» банковских монополистов, пока народ буквально утопает в кредитной кабале и мошеннических долгах.

Мадина Абылкасымова - персонаж для местной тусовки поистине легендарный. Дочь известного врача и экс-кандидата в президенты Ерасыла Абылкасымова, выпускница двух американских университетов, она построила головокружительную карьеру. Но прославилась чиновница вовсе не глубокими знаниями, а потрясающим умением бесить общественность.

В 2019 году, будучи министром труда, Мадина Ерасыловна «похлопала по плечу» многодетных матерей, заявив, что государство и так вываливает на них «миллионы тенге». И всё бы ничего, но эта пламенная речь совпала с выходом журнала Forbes, с обложки которого Абылкасымова шикарно улыбалась в брендовом костюме от Armani. И это в разгар трагедии, когда в Астане при пожаре погибли пять маленьких девочек из бедствовавшей семьи. Нанятый народным гневом скандал закончился тогда отставкой всего правительства.

Но непотопляемая чиновница быстро всплыла на новой должности. С конца 2019 года ей доверили рулить всем финансовым рынком страны. И тут началось самое интересное. Style управления гарвардской чиновницы остался прежним: ледяное равнодушие к проблемам простых смертных и трепетная забота о кошельках банковских олигархов.

В недавнем интервью Абылкасымова без тени смущения выдала очередной шедевр: «Я не считаю очень плохим то, что есть прибыль в банках». Подумаешь, народ берет микрозаймы под дикие проценты, а банки гребут миллиардные сверхприбыли. Чтобы любимые финансовые институты случайно не «перегрелись», регулятор заботливо перенес введение ограничений по долговой нагрузке на целый год - мол, «не надо охлаждать потребительское кредитование». А когда народ стал возмущаться, Мадина Ерасыловна решила поиграть в «народность» и запела в интервью, что сама, оказывается, «не находит себе покоя, пока не погасит личные кредиты». В соцсетях эту «кредитную тревожность» богатой чиновницы тут же подняли на смех и разобрали на мемы.

История становится совсем мрачной, если заглянуть за закрытые двери самого АРРФР. На основе отзывов коллег и бывших подчиненных, внутри ведомства творится настоящий хаос. Банковские клерки говорят, что стиль Абылкасымовой и её зампредседателя Тимура Абылкасимова отличают хамство, крики и неадекватность. Госслужащие в частных беседах признаются, что Мадина Ерасыловна постоянно орет на сотрудников, из-за чего из агентства массово бегут настоящие профессионалы. В детали она предпочитает не погружаться, путая системную работу с откровенным популизмом.

Правила игры для банков переписываются чуть ли не каждый квартал, плодятся тонны никому не нужных отчетов, а вместо законов чиновники выбили себе право править с помощью так называемого «мотивированного суждения» - проще говоря, решать судьбы банков по собственному «хотению».
 
Итоги такой надзорной политики превратились в настоящий триллер. Сначала бессистемные запреты на кредиты привели к тому, что обычные банки людям отказывают. Люди без сбережений вынуждены бежать в ломбарды и к МФО под астрономические проценты. Долги населения перевалили за триллионы, а выбивать их отдают коллекторам, которых на рынке прямо называют «официально разрешенными рэкетирами».

Затем на страну обрушилась волна мошенников, которые обдирают казахстанцев на 30 миллиардов тенге в год. Оформить чужой кредит через приложение можно за пару минут, а защищать людей никто не хочет. Дошло до того, что в Павлодаре доведенные до отчаяния пенсионеры-жертвы киберпреступников принесли в отделение банка торт с зажженной петардой. По слухам, базы данных граждан массово утекают именно через МФО, но регулятор делает вид, что не замечает этого.

Параллельно с этим полномасштабную интеграцию единого QR-кода и моментальных платежей, которая должна была сбить монополию двух банков, благополучно слили. В финансовых кругах прямо шепчутся об очевидной личной заинтересованности руководства АРРФР в поддержке именно этих избранных банков.

Впрочем, в вопросах международных санкций АРРФР демонстрирует не меньшую «слепоту». Банковские клерки говорят, что чиновники отлично знают: банк ушлого бывшего российского, а ныне казахстанского бизнесмена держится на массовом обслуживании российских клиентов, однако регулятор предпочитает закрывать на эти «мутные» схемы глаза.

Пока Мадина Абылкасымова прячет голову в песок и бережет миллиардные прибыли избранных банкиров, простой Казахстан продолжает погружаться в кредитный хаос и отдавать последнее. Развязка этой истории явно уже близко
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