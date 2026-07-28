Научную фантастику я никогда не любила но регулярно читала.





Не любила, потому что моё счастливое детство cтрастно желало длиться вечно, а научная фантастика изрядно портила мне сказку о безбрежном и беззаботном будущем.





А читала, потому что быстро заметила, как гипнотически неyмолимо однажды озвученные сценарии воплощаются в реальность, ещё до скончания века их авторов.





Это пугало, напрягало и завораживало одновременно.





К моменту моего возрастного и морального возмужания, я по опыту знала, что в одной единственной антологии фантастических рассказов, изданной в Москве в 1967г, в томе 10 (вообще говоря, в любом томе) можно найти точное описание происходящего в данный момент на планете, с деталями, не поддающимися рациональному объяснению.

Открывайте любой рассказ, читайте и считайте, сколько прямых цитат стопроцентно встроятся в сегодняшнюю действительность в любой точке земного шара.





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«...вот, например, Францию последняя война почти стёрла с лица земли, да и здесь Программа многое изменила... теперь они стали типичны для всей страны, Чиновники Программы. Все в чистеньких синих костюмах... фантастически выдающиеся, энергия в них бьёт через край... все моно-инженеры молoже тридцати, у всех у них великолепное здоровье и высоченные кoэффициенты сообразительности... Молодые люди вытеснили старикашек и принялись за всеобщую реорганизацию в свете собственных представлений. Безжалостные, неумолимые, неутомимые молодые люди, чей взор устремлён к звёздам...





...Чем же это кончится? Не могут же младенцы править миром. У них нет опыта... Автоматов и вычислительных машин становится всё больше, а людей всё меньше... Значит, будет всё больше и больше крушений на монорельсовых дорогах... Всё больше и больше ракет будет взрываться при старте...

Новый мир, мир Программы, мир, где старикашки не нужны.

..."Старикашки едва не погубили весь мир, - поучала Программа, - На них лежит ответственность за все войны в истории человечества, они преграждали путь к прогрессу. Мы никогда не дoпустим, чтобы старикашки вновь пришли к власти... » (с)





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Суть "Программы" в рассказе американского фантаста Роберта Крэйна - абсолютный, несгибаемый, неумолимый и всеобщий контроль, совместно с безжалостным отсевом неудобных и непригодных по критерию ненужности Программе, прежде всего, возрастному.





Женщинам, по достижении определённого возраста, может быть отказано в праве иметь ребёнка. Мyжчинам - в праве иметь работу. Чтобы не занимать место молодого специалиста и не противоречить Программе потенциально опасным опытом.





Всех, достигших некоeго установленного Программой возрастного предела, во избежание ненужных затрат и негативного влияния на Общество, из соображений возможного сбоя Программы из-за вредных для неё знаний и долгой памяти, - безапелляционно, автоматически отправляют на безболезненную утилизацию, эвтаназию с эстетически безупречным названием - "Пурпурные поля"...





А теперь, вернёмся во Францию июля 2026г.





Как и все члены глобалистического образования под именем "Евросоюз", Франция в своё время (совсем недавно) с восторгом приветствовала приход вышеописанных эффективных молодых чиновников в стильных костюмах на важные государственные посты. Первопроходцами стали скандинавские страны, где юные министры 25 лет рьяно взялись за гуж и ринулись реформировать экономику и социальные структуры, согласно "евросоюзным ценностям", без толики рабочего опыта и даже без реального классического (устаревшего!) образования. Безжалостные, неумолимые, неутомимые.





Тотальная, безразборная, подзаборная миграция, под фанфары "мультикультурализма" - это тоже они. Они же первыми и почувствовали на себе все реалии неконтролируемой миграции и прелести воспеваемого ими мультикультурализма - безжалостного, неумолимого, неутомимого. Они же первыми и окстились. Пока остальные члены тогда ещё невнятного евро-образования заранее восторгались ("Всё у них получится!"ТМ) и наперегонки рвались брать пример.





К тому времени, во Франции уже вовсю развернулся первый мандат одного из самых эффективных "чиновников Программы", в простонародье называемой "глобализмом". Всех этих чиновников анонсировали, как фантастически выдающихся, с непревзойдённой степенью образования и энергией бьющей через край. Самым выдающимся среди «выдающихся» чиновников подали Эммануэля Макрона.





Откуда взялся этот чиновник и кого он привёл с собой, с какими дипломами и с какими заслугами - ещё долго будут выяснять и изумляться поколения историков. Первооткрыватели от журнализма уже вздрогнули и поразились, обнаружив фейковую подноготную самого президента республики, равно как и фейковые свидетельства об образовании его ближайшего окружения - двух премьер-министров (зато, самых молодых в истории Франции!), Габриэля Атталя и Себастьяна Лекорню, и одного министра иностранных дел, Стефана Сежурнэ, не умевшего ни связно говорить, ни грамотно излагать, публично признавшегося, что в юности страдал дислексией в тяжёлой степени и быстро сосланного на сытые хлеба Европарламента, чтоб не мелькал в прессе и не привлекал внимания к реальному уровню образования друзей и советников Эммануэля Макрона.





Сам президент Макрон, когда дотошными исследователями был обнаружен факт (безжалостный и неумолимый), что его личное пребывание в самом престижном университете и окончание оного в качестве "лучшего из лучших" (как это было подано публике) не подтверждается ни одним источником и ни единым свидетелем, - туманно заявил, что он, де, отучился там в "специальной группе", следы которой тоже затерялись, не приставайте.





С этого момента, дальнейшую историю Франции можно прочитать всё в том же рассказе, цитаты из которого так эффективно охлаждают кровь, в момент аномальной, подкосившей страну жары.





Кроме бесчисленного множества обещаний и прогнозов, президент Макрон заявил дословно, что его второй мандат пройдёт "под знаком эвтаназии". И это оказалось единственным обещанием, которое он сдержал.





Все остальные анонсированные и спрогнозированные президентом Макроном блага цивилизации повели себя по-свински и реализовались с точностью до наоборот.





На десятом и последнем (согласно Конституции...) году царствования президента Макрона, Францию накрыло удушливое лето и удушающая констатация провалов и кошмаров, во всех областях и инстанциях.





1570 французских предприятий оказались проданы "загранице" и в основном, "американским партнёрам". Тем самым, которые бесплатно поработали на предвыборную кампанию президента Макрона (как консалтинговая фирма МакКинси...), а затем получили право взгляда и голоса во всех французских структурах - от экономики, до образования и медицины, причём, без уплаты налогов во французскую казну. Потому что бесплатные услуги, оказанные французскому президенту, само собой разумеется, никоим разом не могли остаться безвозмездными...





Среди прочих, ушедших чуть не с молотка - гордость французской индустрии - ALSTOM, ALCELOR, PECHINEY...

Достижения президента Макрона сдачей национального достояния американским спонсорам не ограничиваются.





Наркотрафик и наркобандитизм практически без боя отвоевали себе такие территории, о которых и в сладких снах не мечтали мексиканские "нарко-бароны".





Легальная и нелегальная миграция заполонила остaвшееся пространство, вместо того, чтобы заполонить, как обещалось, рабочие места. И начала активно навязывать свои культурные и религиозные коды ошалевшему от натиска и наглости местному населению. Местное население, давно приученное терпеть и никшнуть, во избежание быть обвинённым в фашизме и ксенофобии, стало поднимать голову и голос - и его немедленно приструнили безапелляционным пояснением - так надо, для блага народов, стран и всей планеты, иначе, нас завоюют русские и вообще всё испортят.





К (во всех отношениях) жаркому лету 2026г, стала проясняться и масса других горячих подробностей.





«Досье Эпштейна», быстро и эффективно замыленные в СМИ разного рода другой шумихой, всё-таки приоткрыли местные нарывы в целой сети дошкольных учреждений, где полновесную бригаду педофилов (38 подтверждённых только в одном Париже) годами успешно покрывала социалистическая мэрия и вся её прилегающая мейнстримная рукопожать.





Выяснилось и что многократные педофилы-рецидивисты, вроде бы, осуждённые, но отчего-то," вольноотпущенные" французской судебной системой, снова и снова получают условные сроки и благополучно продолжают работать с детьми, просто переходя из одного учебного заведения в другое, под прикрытием французского социализма.





И ещё много чего выяснилось да прояснилось, чтобы окончательно убедиться, отчего и почему дорвавшиеся до власти чиновники Программы сидят так крепко, творят так жутко и ни за что никогда не отвечают.





Самое надёжное убеждение - компромат.





Среди прочих безусловных достижений нынешнего французского президента - сгоревший собор Парижской Богоматери, перекроенный особой рестaврацией в некий масонский центр, а также, самая мощная концентрация политических убийств в рекордные сроки, под этикеткой повальных "несчастных случаев".





Генерал Жоржелен, руководивший расследованием пожара в Нотр-Даме, упал со скалы, во время прогулки, а само расследование возгорания собора было немедленно классифицировано "государственной тайной", разглашению не подлежащей.





Политик Оливье Марлекс, доказавший активное участие Макрона в сдаче ведущих французских предприятий американцам, перед самым выходом своей разоблачительной книги, повесился весьма оригинальным способом - касаясь ногами пола.





Военный эксперт и аналитик Эрик Денесэ, доказательно и очень успешно опровергавший мейнстримный дискурс о реальных причинах противостояния России с Украиной и "коллективным Западом", застрелился, сидя в собственной машине, из дробовика, не помещавшегося между полом и подбородком.





Целый ряд офицеров разведки и высоких чинов французской армии, столь же внезапно покончили с собой только в июне-месяце - вроде бы, четверо, по другим слухам – больше, имена не разглашаются, журналисты сбиваются со счетов и с панталыку...





И вот это вот всё - ещё до аномальной жары и безжалостной, неумолимой, неутомимой депрессии, официально грянувшей в рядах французской политики, аналитики и разведки.





А вместе с жарой и депрессией во Францию грянула обещанная эвтаназия, в условиях общего кризиса оказавшаяся самой важной из проблем.





За эвтаназию макронисты бились отчаянно, с прямо-таки животным исступлением и с переменным успехом. Каждую попытку оппонентов ограничить доступ к возможности самоубиться в комфортных условиях или переубедить желающего отметали яростно и заменяли на её полную противоположность. В результате, процедура упростилась до анекдота, где любой желающий может запросить прикончить его без страданий, не вследствие неизлечимой болезни, а просто в момент минутной депрессии и не у лечащего врача, под перепроверкой двух психиатров, а у любого первого встречного терапевта и даже по видео консультации. А чтоб кандидат не передумал, сроки от запроса до реализации сократили до смешного, если б не было так грустно, и страшно, и некому крикнуть караул. Зато, любого, кто осмелится переубедить самоубийцу заранее приговорили к реальному тюремному сроку. Чтоб неповадно было отговаривать.





Итак, Франция, лето 2026г.





Аномальная, безжалостная и неумолимая жара. Горят леса, сады и виноградники. В больницах, школах и домах престарелых решительно отсутствуют кондиционеры. Карательная экология не менее решительно осуждает их использование, рекомендуя гражданам охлаждаться подручными средствами.





За прошедшие десятилетия, карательная экология, в связке с дизайнерской урбанистикой повырубала сначала вековые деревья с улиц старых городов, чтобы понатыкать на их место современные инсталляции « из на-на и палок », после чего, средняя температура по палате всех климато-умалишённых подскочила, вместе с потеплением. А потом всё та же карательная экология, под мудрым руководством Евросоюза, взялась учить фермеров, как правильно пасти скот, который лучше вообще не пасти, как сажать и сеять, но лучше не сажать, а сдать вeсь морок мега-корпорациям, в лабораторные условия. Чтоб не мучаться.





И всё та же карательная экология, совместно с евросоюзной "экономикой", в благородных целях де-индустриализации всей планеты, анонсировала мега-проекты по размещению "новых источников никого не загрязняющей энергии, огромных нежилых массивов солнечных батарей, под которые рекомендовалось вырубить огромные живые гектары лесов и виноградников. Там и сям. Французское законодательство запрещает уничтожение природных ресурсов в промышленных целях. Поэтому, как быстро, но безрезультатно заметили все причастные, на желанных для проектов территориях внезапно стали вспыхивать пожары. А пару лет спустя, выжженные территории всё равно оказывались застеклёнными полями солнечных батарей.





Так, 6 марта 2024г, две самые крупные энергетические компании Франции, «Engie» и «Neoen» дружно анонсировали амбициозный проект "солнечного парка" в департаменте Жиронда, для которого предлагалось вырубить 700 гектаров леса. Компаниям столь же дружно отказали и забыли. А в июле 2026г, когда после успешно уничтоженного на 10% непонятным пожаром уникального леса Фонтенбло, в Припарижье, вдруг загорелось на другом конце Франции, на подступах к Мысу Феррэ, - те самые гектары всё-таки начали успешно ликвидироваться - сами, сами…





А сразу вслед, загорелось уже по всей Франции - леса, поля и виноградники. И уже традиционно, как всегда, годами молчания и бездействия - христианские храмы, церкви, аббатства, базилики. После уничтожения Нотр-Дама, унижения Лувра и стирания с лица страны уникальной реликвии Франции - леса Фонтенбло, история которого до сих пор неполна и неповторима, некий паззл всё-таки начал складываться на затуманенных глазах ошеломлённой публики.





Во-первых, все, без исключения, "самовозгорания" оказались рукотворными и списать их на аномальную жару, сильную засуху и порывистый ветер не получилось. В случае с Фонтенбло, несмотря на живо найденного "пожарного-пиромана", двух чернорабочих и трёх полудурков, пойманных в лесном массиве с сигаретами в зубах, - очень быстро стало известно, что возгорания в количестве девяти (штук!) произошли одновременно, хоть и ("как будто") не согласованно...





И точно такая же схема зафиксировалась впоследствии повсюду, когда начали гореть департаменты Жиронда, Вар и другие - по периметру. Везде "самовозгоралось" очень толково и практически одновременно. Одновременно же выяснилось, что из обещанных президентом Макроном 16 пожарных самолётов в наличии имеются только двенадцать. Из них в рабочем состоянии только одиннадцать. Из них готовы к вылету только пять. Из них реально курсировать меж водоёмом и горящими участками могут только три. Остальные на техобслуживании. И так далее.





Вспомнилось также, как бодро и насыщенно брандспойтами, полными животворящей влаги, разгонялись макроновским приказом манифестации пожарных в 2019г. Kак макроновский премьер Атталь отменил заказы на дополнительные пожарные самолёты, чтобы пустить эти деньги под колесо Фортуны, на более важные нужды, догадайтесь, какие. И вдруг подумалось - теперь уже всем и каждому, - откуда ж берутся дети... простите, деньги - мгновенно, на это самое и многое другое... например, на Украину. Или на нескончаемо обильные застолья в Елисейском дворце.





Наконец, разгляделось (ещё не всем и каждому, но уже почти...), что каждый из пожаров, профанаций, деградаций исторического наследия Франции разрушает прежде всего её национальную символику. Собор Парижской, Богоматери, Лувр, Фонтенбло, христианские церкви, музеи, лесные массивы.





И вот теперь, во-вторых: это как раз тот случай, который называется "слияние интересов".





Францию "вжигают" в федеральную Европу, не дожидаясь перитонита выборов. Время поджимает. Земля подгорает под холёными подошвами глобалистического руководства страны. Руководство давно ничего не вывозит и ничем не управляет, но исключительно отбрехивается (любой другой термин здесь не уместен, как слащавый эвфемизм). Макрон, посетивший пожарных в самый разгар огненной трагедии, приближавшейся к Бордо выступил с речью, направленной исключительно на объяснения, почему и отчего, всё, что до сих пор делало и делает он и правительство исключительно хорошо и исключительно правильно. Другого не дано и не дадут.





Если ещё немного потянуть с пожарами, там и сям, и дождаться, когда самовозгорятся пригороды, населённые мультикультурализмом и исламизмом, по самый "не балуй", - то можно запросто объявлять, наконец, чрезвычайное положение, которого пока не удалось добиться темой "помощи Украине" и "российского агрессора".





А чрезвычайное положение означает статью 16 французской конституции и абсолютную полноту власти в одни руки, без всяких перевыборов. Итого:

Пожарной техники и людей жёстко не хватает. Как и кондиционеров в больницах и домах престарелых. Зато, зато, «мы делаем ракеты» и очень скоро поможем всем желающим самоустраниться из вот этого всего, совершенно безболезненно, освободив место, очистив воздух и отдав свои органы тем, кому они нужнее.





На французском телевидении уже появилась социальная реклама новейшего евросоюзного достижения (после пластмассовых пробок, не отрываемых от бутылок). В ней мягко объясняется, что все ваши беды можно быстро прекратить одним лёгким росчерком согласия на вспоможение при безболезненном самоубийстве. В ней душевно уточняется, что ваши органы в любом возрасте могут быть полезны другим.

Тем, кто упрямее вас и ещё хочет помучаться за собственный счёт.





А вы, за особые заслуги, - "сегодня были избраны на Пурпурные Поля... Крайне желательно, чтобы ваша жизнь вступила в эту завидную новую фазу без промедления... Власти позаботятся о вашем имуществе... Разрешите вас поздравить. Счастливого, счастливого пути!.."(с)





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