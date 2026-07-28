Расходы на ИИ достигли триллиона и продолжают расти; люди перестают переходить на сайты, довольствуясь ИИ-поиском

По оценке американской исследовательской компании Gartner, собственные расходы технологических компаний на ИИ-технологии достигли около $1 трлн и, как ожидается, вырастут в 2026 году на 34,7%. В значительной степени ускорение роста обусловлено тем, что технологические компании оборудуют ЦОД для обеспечения мощностями ожидаемого бума ИИ. Данные Gartner по расходам не включают сами здания и их системы охлаждения. Джон-Дэвид Лавлок, ведущий вице-президент-аналитик Gartner, считает, что «развитие инфраструктуры ИИ — это крупнейший инфраструктурный проект, когда-либо предпринятый человечеством. Он больше, чем американские автомагистрали, больше, чем европейские железные дороги, больше, чем Великая Китайская стена и МКС вместе взятые». По мере внедрения ИИ в программные продукты, цены на них растут.

Такая тенденция усилила давление на владельцев сайтов, прежде всего на новостные издания, которые продолжают терять переходы из поисковой выдачи.

Судебный департамент Абу-Даби объявил об интеграции первой в мире платформы с искусственным интеллектом, которая будет "помогать" принимать судебные и правовые решения. Предположительно, работа системы будет контролироваться человеком. Ожидается, что её внедрение повысит процессуальную эффективность. Вице-президент, заместитель премьер-министра, руководитель администрации президента ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян заявил, что "инновации - это путь к более эффективному и быстрому правосудию".

Член законодательного собрания канадской провинции Нью-Брансуик Билл Оливер во время выступления зачитал вслух подсказку от чат-бота с искусственным интеллектом и сам этого не заметил. «Вот более естественная, связная версия этого раздела, которая читается как законодательная речь, а не как набор кратких тезисов», — произнёс политик, выступая перед коллегами.