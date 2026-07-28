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Расходы на ИИ достигли триллиона и продолжают расти; люди перестают переходить на сайты, довольствуясь ИИ-поиском

 

По оценке американской исследовательской компании Gartner, собственные расходы технологических компаний на ИИ-технологии достигли около $1 трлн и, как ожидается, вырастут в 2026 году на 34,7%. В значительной степени ускорение роста обусловлено тем, что технологические компании оборудуют ЦОД для обеспечения мощностями ожидаемого бума ИИ. Данные Gartner по расходам не включают сами здания и их системы охлаждения. Джон-Дэвид Лавлок, ведущий вице-президент-аналитик Gartner, считает, что «развитие инфраструктуры ИИ — это крупнейший инфраструктурный проект, когда-либо предпринятый человечеством. Он больше, чем американские автомагистрали, больше, чем европейские железные дороги, больше, чем Великая Китайская стена и МКС вместе взятые». По мере внедрения ИИ в программные продукты, цены на них растут.

 
Доля поисковой выдачи Google с ответами искусственного интеллекта, согласно исследованию Similarweb, выросла за последний год с 15% до 43%. Аналитики отмечают смещение интереса пользователей с перехода на сайты на потребление информации непосредственно внутри поисковой платформы. "Гугл" всё чаще становится конечной точкой поиска, предоставляя ответы на основе проиндексированных сайтов без необходимости перехода на них. Такая тенденция усилила давление на владельцев сайтов, прежде всего на новостные издания, которые продолжают терять переходы из поисковой выдачи.
 

Судебный департамент Абу-Даби объявил об интеграции первой в мире платформы с искусственным интеллектом, которая будет "помогать" принимать судебные и правовые решения. Предположительно, работа системы будет контролироваться человеком. Ожидается, что её внедрение повысит процессуальную эффективность. Вице-президент, заместитель премьер-министра, руководитель администрации президента ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян заявил, что "инновации - это путь к более эффективному и быстрому правосудию".

 

Член законодательного собрания канадской провинции Нью-Брансуик Билл Оливер во время выступления зачитал вслух подсказку от чат-бота с искусственным интеллектом и сам этого не заметил«Вот более естественная, связная версия этого раздела, которая читается как законодательная речь, а не как набор кратких тезисов», — произнёс политик, выступая перед коллегами.


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