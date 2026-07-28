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В Старой Ладоге нашли тысячелетний крест, а на Ямале - древнее поселение

 

При исследовании, предположительно, варяжского захоронения в Старой Ладоге найден крест возрастом более тысячи лет, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

"В урочище Плакун завершились раскопки кургана №11. Это древнейший могильник, связанный с первыми ладожанами, - теми самыми варягами из летописного сказания о призвании Рюрика в 862 году. Археологи нашли здесь крест возрастом более тысячи лет, боевой топор, ладейные заклепки и капсулу времени 1968 года - послание от коллег-предшественников".

Старая Ладога - одно из древнейших поселений страны, где зародилась российская государственность, когда-то ключевой торговый и военный центр Древней Руси. 

На Ямале археологи нашли древнее поселение Пантуев городок, которое столетиями безуспешно искали исследователи. Экспедиция, стартовавшая из Салехарда (Обдорска)  23 июля, обнаружила поселение именно в том районе, на который указывали исторические источники — путевые заметки академика Герхарда Миллера и чертежи картографа Семена Ремезова. Пантуев городок известен тем, что именно здесь первый отряд, направленный в 1600 году на строительство Мангазеи пережидал жестокий шторм, прежде чем продолжить путь. Долгие века найти городок не удавалось из-за нехватки археологов в регионе и опасений, что Обь могла просто смыть поселение вместе с берегом. Перед нынешней экспедицией ученые заново проанализировали источники, сопоставили их с топонимикой и выбрали крупный район для поисков. 


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