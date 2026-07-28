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Канада и Мексика впервые за историю опросов вместе предпочитают Китай Соединённым Штатам

По данным американского Исследовательского центра Пью, американцы и мексиканцы впервые за всё время, как проводился соответствующий опрос (с 2002 года), вместе высказывают большее одобрение Китаю, чем Соединённым Штатам. Среди канадцев Китай положительно оценивают 44%, США - 33% опрошенных. Среди мексиканцев Китай положительно оценивают 59%, США - 40% опрошенных. Особенно сильны симпатии к Китаю у молодёжи 18-34 лет (61% среди канадцев, 70% среди мексиканцев).
При этом уровень защиты гражданских свобод что в США, что в Китае опрошенными оценивается как низкий, хотя канадцы считают, что он выше в США, а мексиканцы - что он выше в Китае. 
Доля мексиканцев, считающих, что США обеспечивают глобальную стабильность, за несколько лет упала с 50% до 28%, вера в Китай в этом смысле подросла с 41% до 47%.




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