ВСУ атакуют российские регионы, 7 погибших и 58 раненых в Белгородской, Брянской, Курской, Запорожской, Херсонской обл., ДНР, Рязани, Керчи

Ворошиловском районе Донецка - мужчина 1981 г.р., в селе Коммуна городского округа Дебальцево - юноша 2005 г.р. На автодороге Дебальцево - Светлодарск в городском округе Дебальцево при атаке на автомобиль ранены женщина 1974 г.р. и мужчина 1975 г.р. Ж

енщина 1950 г.р. и мужчина 1991 г.р. ранены в Приморском районе Мариуполя и в Великоновосёлковском муниципальном округе. 28 июля ранены пять человек при атаке дрона ВСУ на автобус в Горловке.