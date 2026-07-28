ВСУ атакуют российские регионы, 7 погибших и 58 раненых в Белгородской, Брянской, Курской, Запорожской, Херсонской обл., ДНР, Рязани, Керчи

Вечером 27 июля ВСУ атаковали предприятие в Белгороде, погиб
мирный житель, ещё один ранен. Скончались
два мирных жителя, которые были тяжело ранены при атаках ВСУ на Белгородский и Шебекинский округа 20 и 23 июля. 28 июля 19 человек ранены
, в том числе шестеро - тяжело, при ударе дрона ВСУ по пассажирскому автобусу в Шебекине. Беспилотник ВСУ ударил по предприятию в селе Белянка Белгородской области, ранены девять человек, и один погиб
. Ранен
мирный житель в Масловой Пристани при атаке на грузовик. В хуторе Ромашовка беспилотник ударил по автомобилю, один мужчина погиб
, другой ранен. Беспилотник ВСУ нанес удар по коммерческому объекту в поселке Новосадовый, один человек погиб
, другой ранен. В Белгороде беспилотник ударил по административному зданию, ранена
женщина. Другой беспилотник ударил по многоквартирному дому.
В Стародубском районе Брянской области в результате атаки БПЛА на предприятие ранена
женщина. В Климовском районе от удара дрона ранен мужчина. В Унечском районе беспилотник ударил по автопоезду, ранен мужчина.
В ДНР за 27 июля ранены
шестеро: в Ворошиловском районе Донецка - мужчина 1981 г.р., в селе Коммуна городского округа Дебальцево - юноша 2005 г.р. На автодороге Дебальцево - Светлодарск в городском округе Дебальцево при атаке на автомобиль ранены женщина 1974 г.р. и мужчина 1975 г.р. Женщина 1950 г.р. и мужчина 1991 г.р. ранены в Приморском районе Мариуполя и в Великоновосёлковском муниципальном округе. 28 июля ранены пять человек при атаке дрона ВСУ на автобус в Горловке.
Ранен
мирный житель при попадании беспилотника в многоквартирный дом в Рязани. В Касимовском округе повреждены водонапорная башня и линия электропередачи, в Клепиковском округе - вышка сотовой связи.
ВСУ вновь атакуют Керчь. При ударе по частному дому ранена
семья из четырёх человек, в том числе ребёнок. Ещё двое ранены на одной из керченских улиц.
Сотрудник предприятия "Вода Запорожья" погиб
в Запорожской области в результате удара украинского БПЛА.
В Херсонской области ранены
мужчина в Семёновке и женщина в Новой Маячке.
В Крыму из-за ночной атаки беспилотников обесточена
часть населённых пунктов.
За неделю
из-за атак ВСУ погибли 57 мирных жителей, в том числе семеро детей, ранены 435 мирных жителей, в том числе 14 детей.