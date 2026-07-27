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В Таджикистане запретили хиджабы и арабскую одежду

 

Власти Таджикистана ввели законодательный запрет на ношение хиджабов, бород и арабской одежды. Такие виды одежды и атрибуты внешнего вида признали не соответствующими национальным традициям страны. 

«Особое внимание уделяется запрету на ношение и ввоз одежды, трактуемой как "чуждая таджикской культуре". (...) Официальные власти объясняют такие меры необходимостью противодействия религиозному радикализму и экстремизму».

Отмечается, что представители местных органов власти проводят разъяснительную работу с населением и призывают женщин делать выбор в пользу ношения традиционной таджикской одежды. При этом сотрудники правоохранительных органов усилили контроль за мужчинами, которые носят бороды, ассоциируемые с религиозным экстремизмом.

В РФ до сих пор не запрещены даже скрывающие лицо никабы. 

 

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