В Таджикистане запретили хиджабы и арабскую одежду

Власти Таджикистана ввели законодательный запрет на ношение хиджабов, бород и арабской одежды. Такие виды одежды и атрибуты внешнего вида признали не соответствующими национальным традициям страны.
Отмечается, что представители местных органов власти проводят разъяснительную работу с населением и призывают женщин делать выбор в пользу ношения традиционной таджикской одежды. При этом сотрудники правоохранительных органов усилили контроль за мужчинами, которые носят бороды, ассоциируемые с религиозным экстремизмом.
В РФ до сих пор не запрещены даже скрывающие лицо никабы.