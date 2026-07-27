Названы проблемные места в импортозамещении

Доля участников рынка, приобретающих российские аналоги иностранной продукции, с 2022 года выросла с порядка трети до 53%. Сложнее всего отказ от импорта проходит в сферах высоких технологий, энергетического оборудования и авиации. Наиболее тяжёлая ситуация, как объяснил председатель комитета «Деловой России» по ИТ и вычислительной технике Алексей Калинин, наблюдается в микроэлектронике и высокотехнологичной электронике. Остро стоит проблема с нехваткой отечественного оборудованием и станков. Высокой потребность в импортозамещении указанной категории товаров называют 45 процентов компаний, а для семи процентов она носит критический характер. Далее идут комплектующие и узлы — на них указали 38 процентов респондентов, причем для семи процентов решение проблемы исключительно важно.

Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин среди отраслей, где российской продукции критически не хватает, назвал гражданскую авиацию, станкостроение, энергетическое и нефтегазовое оборудование, медицинскую технику и специализированное промышленное программное обеспечение. Замдекана экономического факультета РУДН Дарья Соколан отметила, что для быстрого создания собственных технологий и оборудования в России недостаточны расходы на исследования, не хватает инженеров и других высококвалифицированных специалистов. По мнению Калинина, для ускорения импортозамещения требуется усиление мер поддержки, в том числе за счет обязательств покупать будущую российскую продукцию.