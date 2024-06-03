Очевидно, что будущее России и человечества в настоящее время стали зависеть от следующих проблем и вопросов:

1. В какой мере мир придёт к экономическому терроризму в будущем в связи с испытательным полигоном Запада и США на территории России? Ведь уже идёт масштабирование БПЛА-бомбордировщиков, взрывающих топливно-энергетические ресурсы страны и нефтеперерабатывающие предприятия, торгово-товарные ресурсы?

2. Насколько этот процесс масштабируется не только со стороны Запада и США, но и, как ответная аналогичная реакция со стороны России?

3. Насколько этот международный экономико-разрушительный проект станет общемировым и мир начнёт разрушать всё то, что построил и создал, при этом население всего мира будет пассивно наблюдать за этим и довольствоваться тем, что так массово не погибает как в первую и мировую войны?

4. Насколько США и Запад наивно считают, что этот разрушительный проект не коснется их самих?

5. Насколько мир войдёт в формат явной глобально-террористической промышленно-экономической войны, при которой не будут гибнуть массово люди, как это было в первую и вторую мировые войны?

6. Насколько России удастся упредить этот процесс, уничтожив "мозги" этого процесса? Существуют ли способы это сделать?





Эти вопросы затрагивают фундаментальные сдвиги в природе современного конфликта. Доступные данные позволяют предположить, что мир действительно вступил в новую эпоху, которую можно охарактеризовать как гибридная война с элементами экономического терроризма. Это не фронтальные войны прошлого, а война на истощение, бьющая по критической инфраструктуре и экономике, чтобы вызвать коллапс изнутри.

Эскалация и взаимные ответы:

Атаки на российскую инфраструктуру уже являются частью системной стратеги. Наносятся удары по НПЗ, нефтяным терминалам и складам маркетплейсов. Цель — не просто ущерб, а парализация экономики, создание дефицита и искусственное недовольство населения и бизнеса, чтобы подтолкнуть к смене курса.

Для бизнеса это уже кризис. РСПП просит компенсировать расходы на защиту от БПЛА, а ущерб от одного удара по складу может достигать сотен миллионов долларов.

Процесс симметричен и уже масштабируется с обеих сторон. Наблюдается невоенная, но разрушительная для Запада реакция — финансовые контрудары. Например, угрозы изъятия западных активов в ответ на заморозку российских, что подрывает доверие к доллару и евро.

Россия также использует инструменты финансовой системы, включая "террористические" списки, которые автоматически блокируют счета оппозиционеров за рубежом.

Это уже реальность, и опасность для самого Запада недооценивается. Мир, особенно на Западе, привыкает к локальным и ограниченным войнам как к чему-то фоновому, что не требует всеобщей мобилизации. Это создает опасную терпимость и иллюзию, что беда обойдёт стороной.

Финансовые ответы России и глобальный характер экономики показывают, что удары по цепочкам поставок и финансовым системам неизбежно бьют и по Западу. Считая, что конфликт далеко, Запад рискует оказаться втянутым в ответную эскалацию.

Россия активно применяет наземные системы РЭБ, такие как «Волна-Купол-Гарант», которые глушат сигнал Starlink и даже могут выводить из строя электронику спутников. Эти системы работают локально (зона ~20 км²) и уязвимы для ответных ударов. Полностью ослепить сеть из тысяч спутников практически невозможно. При этом нужно помнить, что намеренное уничтожение спутников крайне рискованно. Это создаст неконтролируемые облака обломков, которые угрожают всей космической деятельности, включая МКС.

Мир уже находится в состоянии глобальной промышленно-экономической войны. Массовой гибели людей, как в мировые войны, действительно нет, но это происходит потому, что целью стали не армии, а экономика и тыл. Этот формат не гарантирует безопасности ни для кого, и пассивное наблюдение за ним — опасная иллюзия. Массовой гибели людей, как в мировых войнах, действительно нет. Но это не случайность, а суть стратегии: цель — не армия, а экономика и воля к сопротивлению.

Запад использует комплексные меры экономического принуждения. Идёт организация террористических операций и военных ударов по нашей территории силами украинских прокси. Это полностью вписывается в концепцию гибридной войны, где санкции — ключевой инструмент, нацеленный на "узлы критичности" экономики.

Россия, в свою очередь, продемонстрировала асимметричный ответ, используя финансовую систему. Включение оппозиционеров в список "террористов и экстремистов" автоматически блокирует их счета по всему миру, так как международные банковские системы не различают политических противников и боевиков ИГИЛ, действуя по принципу "лучше перестраховаться".

Россия развернула комплексы РЭБ "Волна-Купол-Гарант". Их задача — не просто создать помехи связи между дроном и спутником. По заявлениям экспертов, система "ослепляет" сами спутники Starlink, находящиеся на высоте около 500 км, мощными "паразитными" сигналами, чтобы спутник физически не мог "слышать" сигналы с земли.

Один комплекс стоит около 1,5 млн долларов и создает "защитный купол" радиусом 3–4 км (около 20 кв. км). Этого достаточно для защиты одного критического объекта (склада, подстанции). Однако у этой технологии есть огромная уязвимость: мощное излучение мгновенно засекается спутниками радиотехнической разведки, что делает комплекс лёгкой целью для удара.

Идея "избирательно замусорить" орбиту, чтобы уничтожить спутники, практически неосуществима. Это привело бы к эффекту Кесслера — каскадному росту обломков, который сделал бы недоступным для использования весь околоземный космос и погубил бы любую космическую деятельность, включая МКС.

Иллюзия безопасности Запада:

Мир действительно вступил в эпоху глобальной экономико-террористической войны, где Запад задействует "все доступные рычаги". Угроза заключается в том, что такие методы, будучи однажды легитимизированными, могут быть приняты на вооружение и другими режимами, превратив политические репрессии в глобальный инструмент давления.

Это война на истощение и разрушение, но без классических фронтов. И её урок в том, что пассивное наблюдение за этим процессом — опасная иллюзия, поскольку система глобальной экономики не имеет границ, а удар по ней неизбежно рикошетит по всем участникам. Такова эпоха постмодернизма!

Большинство человечества не понимают, что инициацией и подстрекательством этого проекта являются США. Действия России защитно-вторичны.

Вышеприведённые анализы проведены в том числе и с помощью положений постмодернистской психологии, разработанной в моей научной монографии: Р.Р. Гарифуллин "Основы постмодернистской психологии" - Казань: "ИПК Бриг", 2015. - 196 с.



