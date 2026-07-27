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В первом полугодии 2026 года из России выдворили значительно больше мигрантов

43 700 иностранных граждан и лиц без гражданства выдворили за пределы России за январь-июнь, сообщили в Федеральной службе судебных приставов. Согласно подсчётам "Ведомостей", показатель за первое полугодие оказался на 65,5% больше аналогичного периода 2025 года. В ФССП уточнили, что в первом полугодии 2025 года из страны было выдворено 26 400 иностранных граждан и лиц без гражданства.

24 июля Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон об увеличении в два раза перечня правонарушений, за которые предусмотрено выдворение иностранцев. В их числе участие в несанкционированных митингах, дискредитация Вооружённых сил РФ и хулиганство. 26 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон об обязанности для трудовых мигрантов содержать себя и членов своих семей, которые проживают в России и находятся на иждивении, на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. Также за иностранными гражданами закрепляется обязанность при получении патента уплачивать фиксированный авансовый платеж по НДФЛ в отношении как себя, так и всех своих несовершеннолетних детей. 

 
В Москве возбуждено уголовное дело в отношении мигранта, который напал на контролёра, штрафующего безбилетника. 
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