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ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и десятки раненых в Ростовской, Белгородской, Брянской, Ярославской областях

Муж и жена погибли в результате украинской атаки на Ростов-на-Дону, восемь человек ранены, один раненый в тяжёлом состоянии. В Ростове разрушения в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах, пожары на территории частного предприятия, складских сооружений, нескольких частных домовладений. Повреждён многоэтажный дом. Повреждено предприятие в Таганроге.
Снова подвергся массированной атаке украинских беспилотников Белгород, 12 человек ранены, в том числе двое детей, загорелся многоквартирный дом. Затем беспилотники атаковали коммерческий объект в Белгороде, ранены двое мужчин и женщина, один из раненых в тяжёлом состоянии. При новой атаке БПЛА на коммерческий объект в Белгороде ранена женщина. 
В результате атаки дрона-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Старый Ропск Климовского района Брянской области ранен местный житель. Атакован тракторный стан около села Понуровка Стародубского района, ранен местный житель.
Подвергалась массированной атаке БПЛА Ярославская область, ранен один человек.
Сообщается о крупной атаке на некие объекты в Удмуртии. 
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