ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и десятки раненых в Ростовской, Белгородской, Брянской, Ярославской областях

Муж и жена погибли
в результате украинской атаки на Ростов-на-Дону, восемь человек ранены
, один раненый в тяжёлом состоянии. В Ростове разрушения в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах, пожары на территории частного предприятия, складских сооружений, нескольких частных домовладений. Повреждён
многоэтажный дом. Повреждено
предприятие в Таганроге.
Снова подвергся массированной атаке украинских беспилотников Белгород, 12 человек ранены
, в том числе двое детей, загорелся многоквартирный дом. Затем беспилотники атаковали коммерческий объект в Белгороде, ранены
двое мужчин и женщина, один из раненых в тяжёлом состоянии. При новой атаке БПЛА на коммерческий объект в Белгороде ранена
женщина.
В результате атаки дрона-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Старый Ропск Климовского района Брянской области ранен
местный житель. Атакован тракторный стан около села Понуровка Стародубского района, ранен местный житель.
Подвергалась массированной атаке БПЛА Ярославская область, ранен
один человек.