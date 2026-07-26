Илон Маск рассказал "Экономисту", что наступит век всеобщего изобилия, но люди станут как шимпанзе

Сверхмиллиардер Илон Маск дал интервью изданию "Экономист". В нём он рассказал , что людей, по его мнению, скорее всего, ожидает век изумительного изобилия благодаря искусственному интеллекту, но через десять лет люди утратят контроль и уже не будут стоять во главе ключевых процессов, как, например, шимпанзе не могут ничего контролировать, когда есть люди. В марте 2023 года Маск подписывал письмо с призывом остановить развитие искусственного интеллекта, и вот как он объяснил эволюцию своих взглядов в интервью: "Я не видел способа остановить этот невероятный прогресс искусственного интеллекта и роботов и философски решил смотреть на светлую сторону. Я пришёл к выводу, что даже если б была такая кнопка "стоп", то, наверное, лучше не надо было бы её нажимать, потому что наиболее вероятный исход – удивительное изобилие для всех".

Поэтому Маск советует "расслабиться и получать удовольствие" ("let’s enjoy the ride"). Но всё-таки есть 10-20% вероятности, что это будет конец человечества. Когда ведущая интервью журналистка поразилась величине вероятности гибели человечества из-за искусственного интеллекта в прогнозе Маска, он ответил, что вселенная всё равно когда-нибудь закончится.

Американский журналист Такер Карлсон высказал предположение , что цены на нефть отвязались от реальности потому, что 70% фьючерсных сделок с нефтью уже совершают ИИ-агенты, а они ориентируются не на реальное положение вещей, а на заявления американской администрации (которые конъюнктурны и имеют мало общего с реальностью).



