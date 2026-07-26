 
﻿

Алекс Карп сообщил, что искусственный интеллект "Палантира" даёт Украине и европейцам возможность не проиграть России

Генеральный директор компании "Палантир" Алекс Карп в беседе с главой медиагруппы "Аксель Шпрингер" Матасом Дёпфнером сообщил, что украинцы и европейцы до сих пор не проиграли России благодаря искусственному интеллекту "Палантира". Дёпфнер заметил, что "Палантир" имеет плохую репутацию в Европе из-за внедряемой слежки за гражданами, компанию обвиняют в технофашизме, а сооснователя "Палантира" Питера Тиля ещё и в религиозном фанатизме. Карп в ответ на это заявил, что "Палантир" на самом деле отстаивает настоящие европейские ценности, и в целом технократия обеспечивает европейский суверенитет и противостояние силам зла (под которыми он понимает Россию, Китай и Иран). По поводу Питера Тиля Карп сказал, что европейцам следует у него учиться, даже если он им не нравится, - как, например, Карпу не нравится Мао, но он учится у него. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Думе признали опасность сотрудничества Киева с "Палантиром", эксперт рассказал о слабоконтролируемых американских биолабораториях
» США проведут военные учения со странами Центральной Азии, Украина развивает военное сотрудничество с США
» "Палантир" опубликовал Манифест
» Основатель Blackwater вошёл в руководство украинского производителя боевых дронов
» Исполнительный вице-президент "Палантира" рассказал об уникальном значении, которое Украина имеет для подготовки войны с Россией
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Уроки Игоря Фроянова. К девяностолетию мастера

Уроки Игоря Фроянова. К девяностолетию мастера

Transnistria. Игра на минном поле - III

Transnistria. Игра на минном поле - III

Transnistria. Игра на минном поле - II

Transnistria. Игра на минном поле - II

Хроники пикирующего передозировщика

Хроники пикирующего передозировщика

Мировые американские корпорации как механизм гегемонии США

Мировые американские корпорации как механизм гегемонии США

Концепция выключения мостов экономического выживания

Концепция выключения мостов экономического выживания

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Илон Маск рассказал "Экономисту", что наступит век всеобщего изобилия, но люди станут как шимпанзе

  • 14:43
  • 403

Алекс Карп сообщил, что искусственный интеллект "Палантира" даёт Украине и европейцам возможность не проиграть России

  • 14:14
  • 365

Президент Казахстана сообщил, что конфликт между Арменией и Азербайджаном он понимал, а между Россией и Украиной не понимает

  • 13:45
  • 372

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и десятки раненых в Белгородской, Херсонской, Курской областях, Горловке

  • 13:33
  • 414

Россия стала крупнейшим инвестором в экономику Казахстана, в Омске откроют российско-казахскую школу

  • 20:04
  • 829

В Петербурге простились с Максимом Сырниковым

  • 17:58
  • 989