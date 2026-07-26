Алекс Карп сообщил, что искусственный интеллект "Палантира" даёт Украине и европейцам возможность не проиграть России
- 26.07.2026, 14:14,
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Генеральный директор компании "Палантир" Алекс Карп в беседе
с главой медиагруппы "Аксель Шпрингер" Матасом Дёпфнером сообщил, что украинцы и европейцы до сих пор не проиграли России благодаря искусственному интеллекту "Палантира". Дёпфнер заметил, что "Палантир" имеет плохую репутацию в Европе из-за внедряемой слежки за гражданами, компанию обвиняют в технофашизме, а сооснователя "Палантира" Питера Тиля ещё и в религиозном фанатизме. Карп в ответ на это заявил, что "Палантир" на самом деле отстаивает настоящие европейские ценности, и в целом технократия обеспечивает европейский суверенитет и противостояние силам зла (под которыми он понимает Россию, Китай и Иран). По поводу Питера Тиля Карп сказал, что европейцам следует у него учиться, даже если он им не нравится, - как, например, Карпу не нравится Мао, но он учится у него.