Президент Казахстана сообщил, что конфликт между Арменией и Азербайджаном он понимал, а между Россией и Украиной не понимает

— Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку и полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Допустим, если был конфликт, в том числе и замороженный конфликт, между Азербайджаном и Арменией... Там суть этого конфликта, происхождение этого конфликта были совершенно ясны для нас, они уходили вглубь истории. Но здесь — это очень трудно понять! И я понимаю, я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске... Это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются: может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну и затем уже — естественно, под гарантии великих держав, включая Россию,— дальше двигаться в сторону долгожданного мира!