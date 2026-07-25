Россия стала крупнейшим инвестором в экономику Казахстана, в Омске откроют российско-казахскую школу

В Омской области создадут российско-казахстанскую школу с преподаванием на двух языках, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в рамках XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Предположительно, такая школа станет важным центром изучения языков, истории и культуры двух стран и будет способствовать укреплению дружбы между молодёжью.
По словам Хоценко, в вузах и колледжах Омской области уже обучается около 8 тыс. студентов из Казахстана. В 2024 году в Омске открылся единственный в России филиал иностранного вуза - Казахского национального университета им. аль-Фараби, где учатся 48 студентов. На следующий учебный год набор составит ещё сто человек, а при полной загрузке их количество увеличится до 400.