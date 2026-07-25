В Петербурге простились с Максимом Сырниковым

Прощание с шеф-поваром, знатоком, историком и популяризатором русской кухни Максимом Сырниковым прошло в Санкт-Петербурге. В последний путь Максима Павловича проводили несколько десятков человек. Перед погребением на Северном кладбище состоялось отпевание покойного в кладбищенской церкви Успения Пресвятой Богородицы. На общей молитве присутствовали родные, близкие, друзья и знакомые кулинара - в их числе генеральный директор телеканала "Спас" Борис Корчевников, публицист Егор Холмогоров, журналист и предприниматель Борис Акимов.
Пишет Борис Акимов:
На канале "Спас" состоялся разговор о Максиме Павловиче Сырникове, в котором участвовали, в том числе, настоятель храма святого князя Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин, директор Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Олег Робинов, публицист, историк и режиссёр-документалист Егор Холмогоров, шеф-повар, автор книг о русской кухне Владислав Пискунов. Были показаны видео с участием Максима Сырникова из архива телеканала "Спас".