В Петербурге простились с Максимом Сырниковым

Прощание с шеф-поваром, знатоком, историком и популяризатором русской кухни Максимом Сырниковым прошло в Санкт-Петербурге. В последний путь Максима Павловича проводили несколько десятков человек. Перед погребением на Северном кладбище состоялось отпевание покойного в кладбищенской церкви Успения Пресвятой Богородицы. На общей молитве присутствовали родные, близкие, друзья и знакомые кулинара - в их числе генеральный директор телеканала "Спас" Борис Корчевников, публицист Егор Холмогоров, журналист и предприниматель Борис Акимов.

Пишет Борис Акимов:

"Максим Павлович Сырников, чаще просто Максим Палыч, был просто удивительным человеком. Таких сейчас почти не делают. Настоящий искатель приключений и одновременно человек глубоких, фундаментальных убеждений. Он, с одной стороны, никогда не сидел на месте - он объездил всю Россию (даже в границах 1913 года) в поисках гастрономической жизни. Ни минуты покоя. Постоянное движение с самых подростковых лет и до последнего вздоха. (...) Он переехал из Питера в деревню Нескучное Тверской области. Он был порой единственным жителем деревни(!). И одновременно работал во многих регионах России, продолжал быть в постоянном движении. КулинАрия - как любил говорить Макс - была в его руках настоящим оружием, с помощью которого он бился за русскую культуру, за русскую национальную идентичность. Он оставил после себя книги, фильмы, видео, радио подкасты и тд. Его вклад в сохранение русской кухни - непревзойденный. Он номер один в этом за всю историю Российского Отечества".

На канале "Спас" состоялся разговор о Максиме Павловиче Сырникове, в котором участвовали, в том числе, настоятель храма святого князя Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин, директор Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Олег Робинов, публицист, историк и режиссёр-документалист Егор Холмогоров, шеф-повар, автор книг о русской кухне Владислав Пискунов. Были показаны видео с участием Максима Сырникова из архива телеканала "Спас".