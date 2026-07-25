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РФ вышла на пятое место по темпам прироста долларовых миллионеров

 

По итогам 2025 года Россия с результатом 5,2 процента поднялась на пятую строчку в мире по темпам прироста числа долларовых миллионеров в стране, свидетельствует ежегодный доклад Global Wealth Report 2026 швейцарского банка UBS.

Лидером по этому показателю стала Литва с результатом 8 процентов, далее идут Турция (6,4 процента), Латвия (5,7 процента) и Венгрия (5,3 процента). Глобальный рост количества новых миллионеров в мире составил 1,5 процента.

Таким образом, каждый день в мире появляется 2,6 тысячи новых людей с таким состоянием. Больше всего их в США, на которые приходится 40 процентов (23,6 миллиона человек) от общего количества. 

Число долларовых миллионеров среди россиян к концу прошлого года достигло 447 тысяч человек.

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