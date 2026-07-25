ВСУ атакуют российские регионы погибшие и десятки раненых в Запорожской, Белгородской, Ростовской областях, ДНР

11 взрослых и трое детей ранены в Запорожской области в результате украинского удара по туристическим базам в

В Советском и Железнодорожном районах Ростова из-за падения обломков вражеского беспилотника разрушения получили два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся высотные здания, коммерческие организации и складские помещения.

Частичные повреждения получили инфраструктура и административное здание автомобильного пункта пропуска «Новошахтинск» в Красносулинском районе. Повреждены

коммерческие объекты в Мясниковском районе, пожар

в частном доме в Азовском районе, в этом же районе повреждено административное здание.