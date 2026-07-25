ВСУ атакуют российские регионы погибшие и десятки раненых в Запорожской, Белгородской, Ростовской областях, ДНР

Шесть взрослых и двое детей погибли
, 11 взрослых и трое детей ранены в Запорожской области в результате украинского удара по туристическим базам в пгт Кирилловка Мелитопольского городского округа.
В результате ночной атаки на Белгород ранены
четверо, один из которых - сотрудник МЧС, участвовавший в ликвидации пожара после атаки БПЛА. Ранены
двое при ударе дрона по коммерческому объекту в Шебекине. Ранены
двое при атаке дрона на автомобиль на участке автодороги Варваровка - Октябрьский. Ранен
мужчина при атаке дрона на коммерческий объект в Белгороде.
Четверо мужчин ранены
в Ростове-на-Дону и один в Красносулинском районе Ростовской области. В Советском и Железнодорожном районах Ростова из-за падения обломков вражеского беспилотника разрушения получили два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся высотные здания, коммерческие организации и складские помещения. Частичные повреждения получили инфраструктура и административное здание автомобильного пункта пропуска «Новошахтинск» в Красносулинском районе. Повреждены коммерческие объекты в Мясниковском районе, пожар в частном доме в Азовском районе, в этом же районе повреждено административное здание.
Ранены
три мирных жителя в Никитовском районе Горловки.
Из-за падения беспилотника пожар
на территории Тюменского НПЗ.
Из-за обломков БПЛА пожар
на стоянке на площади 300 кв. м в Чкаловском районе Екатеринбурга.