33 российских вуза и НИИ признаны угрозой для США; Трамп заявил, что США продают оружие НАТО, а дальше он не имеет понятия
- 24.07.2026, 22:36,
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Пентагон внёс 33 российские научные и образовательные организации в список якобы угрожающих национальной безопасности Соединённых Штатов. "Ведомство рекомендует отечественным исследователям, академическим учреждениям и партнерам из промышленного сектора проявлять особую осторожность при рассмотрении возможности сотрудничества, финансирования или обмена данными с любым учреждением, включенным в этот список", — говорится в заявлении. В том числе США "угрожают" МГУ, ВШЭ и МГТУ. В список входят также китайские и иранские учебные и научные заведения; если судить по списку, именно Китай, Россия и Иран представляют угрозу для США.
Президент США Дональд Трамп заявил
, что президент РФ Владимир Путин понимает, что Соединённые Штаты продают вооружения своим партнерам по НАТО, а не Украине, а что с этим оружием происходит дальше - об этом Трамп не имеет представления.
"Он (Путин - прим. ТАСС) понимает, что я продаю вооружения не Украине, а странам НАТО. Они платят полную цену, а как распределяются эти вооружения, у меня нет ни малейшего представления".
Подобные рассуждения пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называет "дуализмом" американской администрации и считает, что РФ использует этот "дуализм" в своих интересах.