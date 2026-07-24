 
﻿

33 российских вуза и НИИ признаны угрозой для США; Трамп заявил, что США продают оружие НАТО, а дальше он не имеет понятия

 
Пентагон внёс 33 российские научные и образовательные организации в список якобы угрожающих национальной безопасности Соединённых Штатов. "Ведомство рекомендует отечественным исследователям, академическим учреждениям и партнерам из промышленного сектора проявлять особую осторожность при рассмотрении возможности сотрудничества, финансирования или обмена данными с любым учреждением, включенным в этот список", — говорится в заявлении. В том числе США "угрожают" МГУ, ВШЭ и МГТУ. В список входят также китайские и иранские учебные и научные заведения; если судить по списку, именно Китай, Россия и Иран представляют угрозу для США.
 
 
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин понимает, что Соединённые Штаты продают вооружения своим партнерам по НАТО, а не Украине, а что с этим оружием происходит дальше - об этом Трамп не имеет представления.
"Он (Путин - прим. ТАСС) понимает, что я продаю вооружения не Украине, а странам НАТО. Они платят полную цену, а как распределяются эти вооружения, у меня нет ни малейшего представления".
Подобные рассуждения пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называет "дуализмом" американской администрации и считает, что РФ использует этот "дуализм" в своих интересах.
 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Трамп счёл, что больше не обязан думать о мире, а должен думать о США
» В РФ заявили о готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира; в Норвегии сказали, что Трамп на них давит
» Пентагон начал расследование коррупции при покупке российских вертолетов
» Впервые за 15 лет наши бомбардировщики пролетели рядом с военной базой США
» НАТО замедлит свое продвижение на Восток
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Уроки Игоря Фроянова. К девяностолетию мастера

Уроки Игоря Фроянова. К девяностолетию мастера

Transnistria. Игра на минном поле - III

Transnistria. Игра на минном поле - III

Transnistria. Игра на минном поле - II

Transnistria. Игра на минном поле - II

Хроники пикирующего передозировщика

Хроники пикирующего передозировщика

Мировые американские корпорации как механизм гегемонии США

Мировые американские корпорации как механизм гегемонии США

Концепция выключения мостов экономического выживания

Концепция выключения мостов экономического выживания

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

33 российских вуза и НИИ признаны угрозой для США; Трамп заявил, что США продают оружие НАТО, а дальше он не имеет понятия

  • 22:36
  • 317

Что думают американцы о лидерстве в ИИ-гонке; законодатели США подготовили законопроект "Об аварийном отключении ИИ"

  • 14:03
  • 576

Совфед одобрил закон о замораживании имущества и денежных средств скрывающихся от наказания релокантов

  • 13:33
  • 601

44% россиян считают благотворительность важной для предпринимательства

  • 12:01
  • 616

Рубио и Лавров отметили конец пониманий Анкориджа, но Кремль будет ждать новых предложений от США

  • 11:42
  • 649

ВСУ атакуют российские регионы, 12 погибших и полсотни раненых в Кирове, Херсонской, Ленинградской, Белгородской, Курской областях, ДНР

  • 11:09
  • 665