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44% россиян считают благотворительность важной для предпринимательства

44% россиян считают важным, чтобы их работодатель участвовал в благотворительных и социальных проектах. При этом 50% отметили, что, если два работодателя предлагают одинаковые условия работы и уровень зарплаты, они скорее выберут того, который занимается благотворительностью, говорится в опросе финансового маркетплейса "Выберу.ру". Особенно важна благотворительная деятельность в компании для специалистов в возрасте от 20 до 35 лет. Однако только 36% респондентов сообщили, что их работодатель занимается благотворительностью.

Среди благотворительных инициатив работодателя сотрудники чаще всего выбрали бы участие в помощи животным и приютам (27%), детям (18%) и людям в трудной жизненной ситуации (17%). Также респонденты готовы поддерживать проекты в сфере образования и науки (15%), экологии (12%) и развития регионов и местных сообществ (11%).

32% опрошенных считают, что за корпоративными благотворительными проектами стоит забота компании о своей репутации, - и лишь 12% указали искреннее желание помогать обществу как главную причину благотворительности. 

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