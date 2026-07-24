Рубио и Лавров отметили конец пониманий Анкориджа, но Кремль будет ждать новых предложений от США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предложения, выдвинутые встрече в Анкоридже в августе 2025 года, провалились из-за несогласия Украины, и теперь нужны какие-то новые идеи. «Предложения, выдвинутые в Анкоридже, провалились. Украинцы не были на них согласны. Нам нужно разработать новые идеи», - сказал госсекретарь США, в начале июня открыто признавший, что США не являются беспристрастным посредником, а последовательно поддерживают Украину. 23 июля Рубио ещё раз подтвердил, что этим США будут заниматься и дальше.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ответ вспомнил слово пацана: "пацан сказал - пацан сделал. Мы сказали - мы готовы. Ну, с той стороны этот подход модифицирован". Лавров заметил, что американские поставки и другая помощь Украине, несомненно, сказались на том, что украинцы не были согласны на анкориджские компромиссы.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что американцы искренни в своё стремлении к урегулированию на Украине, только мешают европейцы, и Кремль будет ждать дальнейших предложений от США, наблюдая, как США накачивают Украину вооружением. Песков назвал это "дуализмом".







