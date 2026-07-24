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ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и десятки раненых в Кирове, Херсонской, Ленинградской, Белгородской, Курской областях

ВСУ нанесли ракетный удар по предприятию в Кирове, 6 человек погибли, 26 ранены, трое раненых в тяжёлом состоянии.
В результате атаки украинских БПЛА произошёл пожар на складах компании "Вайлдберриз" в деревне Новосаратовка Всеволожского района, ранены три человека. Кроме того, после попадания БПЛА произошло обрушение одного из складов птицефабрики "Северная". В Петербурге повреждены объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе.
Тяжело ранен мирный житель в Белгороде. Крайне тяжело ранен мужчина в районе села Весёлая Лопань. Ранен мирный житель при атаке дрона на автомобиль в Шебекине. За 23 июля в Белгородской области 40 раненых и один погибший.
В Херсонской области мужчина погиб в Алёшках в результате удара со стороны ВСУ, в этом же населённом пункте ранены три женщины и мужчина. Ещё двое мужчин погибли при подрыве на минах в Раденске и Родном. Вследствие атак беспилотников ранены двое мужчин в Великих Копанях и трое в Костогрызове. На трассе Р-280 БПЛА атаковал легковую машину в районе Нового Мира, ранены трое. Ранен мирный житель в Новой Каховке.
В Курской области ранена 58-летняя женщина при атаке дрона на предприятие в селе Щёкино, наступил на мину мужчина в селе Беседино, также обратился в больницу ещё один раненый накануне. 
Пожар в логистическом центре в Твери.
В Лисичанске (ЛНР) украинцы ударили по машине в момент раздачи воды жителям.
В Каменке-Днепровской Запорожской области ВСУ сожгли два магазина. Ведётся массированный обстрел Энергодара, в городе проблемы с водой.

 

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