ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и десятки раненых в Кирове, Херсонской, Ленинградской, Белгородской, Курской областях

В результате атаки украинских БПЛА произошёл пожар на складах компании "Вайлдберриз" в деревне Новосаратовка Всеволожского района, ранены три человека. Кроме того, после попадания БПЛА произошло обрушение одного из складов птицефабрики "Северная". В Петербурге повреждены
объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе.
В Херсонской области мужчина погиб в Алёшках в результате удара со стороны ВСУ, в этом же населённом пункте ранены три женщины и мужчина. Ещё двое мужчин погибли при подрыве на минах в Раденске и Родном. Вследствие атак беспилотников ранены двое мужчин в Великих Копанях и трое в Костогрызове. На трассе Р-280 БПЛА атаковал легковую машину в районе Нового Мира, ранены трое. Ранен мирный житель в Новой Каховке.
В Курской области ранена
58-летняя женщина при атаке дрона на предприятие в селе Щёкино, наступил на мину мужчина в селе Беседино, также обратился в больницу ещё один раненый накануне.
Пожар в логистическом центре в Твери.