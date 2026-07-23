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Британцы не готовы воевать и считают нападение маловероятным, но думают, что нужно больше тратить на оборону

Лишь 6% жителей Британии готовы добровольно вступить в ряды вооружённых сил в случае, если страна подвергнется масштабной атаке, показал опрос, проведённый социологической компанией YouGov. Еще 14% британцев готовы взяться за оружие, если их призовут. 

Исследование также показало, что более половины британцев (51%) не верят в масштабное нападение на королевство в ближайшее десятилетие. Лишь 29% сочли такую атаку вероятной, ещё 20% респондентов не определились с ответом.

53% опрошенных заявили, что не испытывают доверия к вооружённым силам страны. Доверяют вооружённым силам 38%. 

При этом 57% респондентов сочли недостаточными траты британского правительства на оборону, и лишь 6% опрошенных посчитали нынешние траты завышенными. В то же время более половины респондентов выступили против увеличения военного бюджета за счёт повышения налогов или сокращения социальных программ.
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