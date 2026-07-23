 
﻿

В Барнауле мигрант пытался поджечь храм, в Петербурге мигрант напал на школьницу

Мигрант получил пятнадцать лет колонии за попытку поджечь один из храмов Барнаула. 
В Ростове-на-Дону суд приговорил новых россиян - членов этнической преступной группировки к лишению свободы на сроки от 9,5 до 10,5 года за похищение иностранца: "Гражданин РФ Абдурасул Бободжонов в мае 2024 года, вступив в преступный сговор с гражданами РФ Исматулло Рахимбоевым, Кемраном Гусаиновым и гражданином одной из стран Средней Азии Исломджоном Зокировым, организовал похищение иностранного гражданина с целью вымогательства у него 1 млн рублей, которое сопровождалось грабежом и нанесением телесных повреждений".
 
В Петербурге мигрант напал на четырнадцатилетнюю школьницу, повалил на пол, пытался раздеть и хватать, но она оказала активное сопротивление. Мигрант женат, у него есть несовершеннолетний ребёнок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Ростове-на-Дону суд приговорил мигранта за подготовку теракта, в Москве мигрант арестован за убийство
» В Петербурге мигрант изнасиловал школьницу, в Амурской области мигрант распространял наркотики
» Мигранты напали на женщин в Москве, Екатеринбурге и Удмуртии
» В Челябинской области мигрант изнасиловал девочку, в Приморье мигрант напал на женщину
» В Москве мигрант избил прохожих лопатой
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Уроки Игоря Фроянова. К девяностолетию мастера

Уроки Игоря Фроянова. К девяностолетию мастера

Transnistria. Игра на минном поле - III

Transnistria. Игра на минном поле - III

Transnistria. Игра на минном поле - II

Transnistria. Игра на минном поле - II

Хроники пикирующего передозировщика

Хроники пикирующего передозировщика

Мировые американские корпорации как механизм гегемонии США

Мировые американские корпорации как механизм гегемонии США

Концепция выключения мостов экономического выживания

Концепция выключения мостов экономического выживания

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Британцы не готовы воевать и считают нападение маловероятным, но думают, что нужно больше тратить на оборону

  • 17:14
  • 151

В Барнауле мигрант пытался поджечь храм, в Петербурге мигрант напал на школьницу

  • 17:02
  • 163

Прощание с Максимом Сырниковым пройдёт в Санкт-Петербурге

  • 12:20
  • 382

Размер госсубсидий для импортёров бензина в РФ превысит 50 тысяч рублей за тонну

  • 11:56
  • 359

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и десятки раненых в Воронеже, Крыму, Белгородской, Запорожской, Херсонской областях, ЛНР

  • 11:31
  • 456

Умер Максим Сырников

  • 18:47
  • 880