В Барнауле мигрант пытался поджечь храм, в Петербурге мигрант напал на школьницу

приговорил новых россиян - членов этнической преступной группировки к лишению свободы на сроки от 9,5 до 10,5 года за похищение иностранца

В Ростове-на-Дону суд"Гражданин РФ Абдурасул Бободжонов в мае 2024 года, вступив в преступный сговор с гражданами РФ Исматулло Рахимбоевым, Кемраном Гусаиновым и гражданином одной из стран Средней Азии Исломджоном Зокировым, организовал похищение иностранного гражданина с целью вымогательства у него 1 млн рублей, которое сопровождалось грабежом и нанесением телесных повреждений".