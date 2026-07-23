Прощание с Максимом Сырниковым пройдёт в Санкт-Петербурге
- 23.07.2026, 12:20,
- Новости
- 380
-
Прощание со знатоком русской кухни Максимом Сырниковым пройдёт в Санкт-Петербурге. Предварительно, местом погребения выбрано Северное кладбище.
Максим Павлович Сырников - автор книг
"Путешествие русского повара", "Монастырская кухня", "Русская домашняя кухня", "Настоящая русская еда", "Готовим по-русски каждый день" и других.
В 2025 году вышло учебное пособие по основам российской государственности, для которого М.П. Сырников написал главу о возрождении русского быта. Главу можно скачать
на странице Егора Холмогорова.