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Прощание с Максимом Сырниковым пройдёт в Санкт-Петербурге

Прощание со знатоком русской кухни Максимом Сырниковым пройдёт в Санкт-Петербурге. Предварительно, местом погребения выбрано Северное кладбище.
Максим Павлович Сырников - автор книг "Путешествие русского повара", "Монастырская кухня", "Русская домашняя кухня", "Настоящая русская еда", "Готовим по-русски каждый день" и других. 
В 2025 году вышло учебное пособие по основам российской государственности, для которого М.П. Сырников написал главу о возрождении русского быта. Главу можно скачать на странице Егора Холмогорова.
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