Размер госсубсидий для импортёров бензина в РФ превысит 50 тысяч рублей за тонну

Размер субсидии для импортёров бензина в РФ превысит 50 тысяч рублей за тонну, что в 3,6 раза больше, чем выплаты по демпферу за произведенное в России топливо. Федеральная антимонопольная служба оценила стоимость зарубежной альтернативы бензину Аи-92 в июне в 112,6 тысячи рублей за тонну, что в 1,6 раза больше средней цены этой же марки внутри страны. В июне она выросла на пять процентов к маю, до 70,05 тысячи. Разницу двух значений должна покрыть субсидия. Столь существенные незапланированные выплаты Минфину РФ придётся чем-то компенсировать, но пока о таких решениях не сообщалось.

21 июля Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях нормы о введении импортного демпфера на дизельное топливо. Механизм будет работать при действующем запрете на экспорт ДТ. Поправки повышают до 0,9 коэффициент компенсации при ввозе дизеля из Белоруссии - по аналогии с уже действующим механизмом для бензина. Кроме того, согласно закону, выплата демпфера будет производиться по средним дистиллятам, реализуемым на внутреннем рынке, на период с июля 2026 года по июнь 2027 года.

Правительство РФ платит российским нефтяникам из российского бюджета за поставки топлива на внутренний рынок по ценам ниже экспортных.