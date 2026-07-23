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ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и десятки раненых в Воронеже, Крыму, Белгородской, Запорожской, Херсонской областях, ЛНР

Трёхлетний мальчик погиб при падении БПЛА на частный жилой дом в пригороде Воронежа, его родители ранены. Также ранен девятнадцатилетний юноша. Повреждены многоквартирные и частные дома. Повреждены склады маркетплейса.
Два человека погибли и пятеро ранены, в том числе двое детей, при ночной атаке ВСУ на Крым. Обесточена часть населённых пунктов на северо-западе, востоке и юге Крыма.
Погиб мужчина в результате атаки дрона на "Газель" в Первом Цепляеве Шебекинского округа Белгородской области, ещё один человек тяжело ранен. Ранены женщина и двое мужчин при атаке дрона на магазин в Белгороде. Ранены двое мужчин при атаках дронов на автомобили в Белгородском и Шебекинском округах. Повреждены предприятия в Шебекинском и Краснояружском округах. Ранены два мирных жителя при атаке беспилотника по ЗАГСу в центре Белгорода. Один из раненых - жених, на невесте загорелось платье. 21 июля при ударе дрона ВСУ по АЗС в Белгороде погиб секретарь городского отделения КПРФ Александр Логвинов. Ранены ещё двое мужчин при атаке дрона на коммерческий объект в Белгороде. Ранены женщина в Шебекине, мужчина в Краснояружском округе, мужчина и женщина в Крутом Логе (женщина ранена тяжело). Затем ранены ещё пятеро: двое при ударах по коммерческим объектам в Белгороде, ещё один раненый в Крутом Логе, раненый при атаке на предприятие в посёлке Красный Октябрь, раненый при ударе по парковке предприятия в Пролетарском. 
В Кременной, ЛНР, дрон ВСУ ударил по гражданскому автомобилю, погиб водитель 1963 г.р., тяжело ранена его жена 1972 г.р. В Свватове ранен водитель "Луганскэнерго". В Красном Луче ВСУ ударили по частному сектору, тяжело ранена пятидесятиоднолетняя женщина. 
В Курской области в деревне Воронок Рыльского района ранена пятидесятилетняя женщина, в слободе Белой ранен 28-летний мужчина. В селе Толпино Кореневского района ранена 60-летняя женщина. В Пушкарном из-за сброса с дрона ранены 19-летняя и 20-летняя девушки. Ранен сорокаоднолетний мужчина при атаке дрона на частный дом в Песчаном Беловского района.
Три женщины тяжело ранены, мужчина скончался в результате ударов ВСУ по городскому рынку и магазину в Энергодаре. Город обесточен.
В Херсонской области ранены трое мужчин в Алёшках, Виноградове и Великих Копанях.
Пожар на объекте ТЭК в Новоспасском районе Ульяновской области.
Пожар на промышленном объекте в Туймазинском районе Башкирии. 
Обломки беспилотника упали на многоквартирный жилой дом в Туле.
Общая сумма ущерба от действий ВСУ в Донбассе, Новороссии, приграничных и тыловых регионах России превысила триллион рублей.
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