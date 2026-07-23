ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и десятки раненых в Воронеже, Крыму, Белгородской, Запорожской, Херсонской областях, ЛНР

Трёхлетний мальчик погиб
при падении БПЛА на частный жилой дом в пригороде Воронежа, его родители ранены. Также ранен девятнадцатилетний юноша. Повреждены многоквартирные и частные дома. Повреждены
склады маркетплейса.
Два человека погибли
и пятеро ранены, в том числе двое детей, при ночной атаке ВСУ на Крым. Обесточена
часть населённых пунктов на северо-западе, востоке и юге Крыма.
Погиб
мужчина в результате атаки дрона на "Газель" в Первом Цепляеве Шебекинского округа Белгородской области, ещё один человек тяжело ранен. Ранены
женщина и двое мужчин при атаке дрона на магазин в Белгороде. Ранены двое мужчин при атаках дронов на автомобили в Белгородском и Шебекинском округах. Повреждены предприятия в Шебекинском и Краснояружском округах. Ранены
два мирных жителя при атаке беспилотника по ЗАГСу
в центре Белгорода. Один из раненых - жених, на невесте загорелось платье
. 21 июля при ударе дрона ВСУ по АЗС в Белгороде погиб
секретарь городского отделения КПРФ Александр Логвинов. Ранены
ещё двое мужчин при атаке дрона на коммерческий объект в Белгороде. Ранены
женщина в Шебекине, мужчина в Краснояружском округе, мужчина и женщина в Крутом Логе (женщина ранена тяжело). Затем ранены ещё пятеро: двое при ударах по коммерческим объектам в Белгороде, ещё один раненый в Крутом Логе, раненый
при атаке на предприятие в посёлке Красный Октябрь, раненый
при ударе по парковке предприятия в Пролетарском.
В Кременной, ЛНР, дрон ВСУ ударил по гражданскому автомобилю, погиб
водитель 1963 г.р., тяжело ранена его жена 1972 г.р. В Свватове ранен
водитель "Луганскэнерго". В Красном Луче ВСУ ударили по частному сектору, тяжело ранена
пятидесятиоднолетняя женщина.
В Курской области в деревне Воронок Рыльского района ранена пятидесятилетняя женщина, в слободе Белой ранен 28-летний мужчина. В селе Толпино Кореневского района ранена 60-летняя женщина. В Пушкарном из-за сброса с дрона ранены
19-летняя и 20-летняя девушки. Ранен
сорокаоднолетний мужчина при атаке дрона на частный дом в Песчаном Беловского района.
Три женщины тяжело ранены
, мужчина скончался
в результате ударов ВСУ по городскому рынку и магазину в Энергодаре. Город обесточен.
В Херсонской области ранены
трое мужчин в Алёшках, Виноградове и Великих Копанях.
Пожар
на объекте ТЭК в Новоспасском районе Ульяновской области.
Пожар
на промышленном объекте в Туймазинском районе Башкирии.
Обломки беспилотника упали
на многоквартирный жилой дом в Туле.