Умер Максим Сырников

В возрасте шестидесяти лет скончался великолепный знаток, популяризатор, защитник русской кухни Максим Павлович Сырников. Ведущий передачи "Монастырская кухня", бренд-шеф магазинов русской кухни "Добрянка".

"Великий русский кулинар, теоретик и практик. Историк русской кухни и защитник чести русской культуры. Пламенный русский патриот. Человек огромного ума, отзывчивости и доброты, всегда готовый помочь, подсказать, подправить. Он был настоящим воином за русскую кухню, рыцарем Русской Печи, романтиком монастырских щей и бабушкиных пирогов. Это ему приносило немало горестей - московская фьюжен-китчен-тусовка его не принимала, не давала работать, а порой нынешние иноагенты его открыто травили. Но Сырников был международной величиной и слух о нем прошел по всей Руси великой. Ему всюду были рады, звали на фестивали и мастерклассы, но видно было, что он хочет побыть у себя на Селигере", - пишет о нём историк и публицист Егор Холмогоров.

"От Максима веяло теплом старшего брата – он обнимал им меня и потом рассказывал о каждой из снедей так захватывающе и с такой любовью к России. Он один такой – умевший увидеть за простейшими вещами в тарелке – всю красоту и дух России небесной и земной - красоту её святости и её традиции – которую он всей своей жизнью возвращал нам через русскую кухню", - пишет Борис Корчевников.



Смерть Максима Павловича Сырникова - большая утрата для русской национальной культуры.